21 августа 2023

Суд огласил приговор бизнесмену за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банка

Вице-президента Active CIS Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом
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Бизнесмена приговорили к 4,5 годам лишения свободы Фото:

Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 годам лишения свободы за кражу 2,5 миллиардов рублей у Альфа-банка. Об этом сообщил собеседник, который знаком с ходом расследования.

«Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 миллиарда рублей Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. В день рождения Кряжева — 18 августа обвинение запросило ему девять лет лишения свободы. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам», — сообщил собеседник журналистам «Ведомостей».

Как сообщают журналисты, Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем украл кредитные деньги. В апреле 2020 года Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Они дополнили, что Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Бизнесмен был обвинен в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). В октябре 2019 года он провел под домашним арестом, остальное время — под подпиской о невыезде. В связи с этим бизнесмену предстоит провести в тюрьме четыре года, так как год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии строгого режима.

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Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 годам лишения свободы за кражу 2,5 миллиардов рублей у Альфа-банка. Об этом сообщил собеседник, который знаком с ходом расследования. «Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 миллиарда рублей Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. В день рождения Кряжева — 18 августа обвинение запросило ему девять лет лишения свободы. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам», — сообщил собеседник журналистам «Ведомостей». Как сообщают журналисты, Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем украл кредитные деньги. В апреле 2020 года Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Они дополнили, что Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Бизнесмен был обвинен в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). В октябре 2019 года он провел под домашним арестом, остальное время — под подпиской о невыезде. В связи с этим бизнесмену предстоит провести в тюрьме четыре года, так как год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии строгого режима.
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