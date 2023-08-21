Суд огласил приговор бизнесмену за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банка

Вице-президента Active CIS Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом

22 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Бизнесмена приговорили к 4,5 годам лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 годам лишения свободы за кражу 2,5 миллиардов рублей у Альфа-банка. Об этом сообщил собеседник, который знаком с ходом расследования. «Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 миллиарда рублей Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. В день рождения Кряжева — 18 августа обвинение запросило ему девять лет лишения свободы. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам», — сообщил собеседник журналистам «Ведомостей». Как сообщают журналисты, Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем украл кредитные деньги. В апреле 2020 года Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Они дополнили, что Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Бизнесмен был обвинен в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). В октябре 2019 года он провел под домашним арестом, остальное время — под подпиской о невыезде. В связи с этим бизнесмену предстоит провести в тюрьме четыре года, так как год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 годам лишения свободы за кражу 2,5 миллиардов рублей у Альфа-банка. Об этом сообщил собеседник, который знаком с ходом расследования. «Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 миллиарда рублей Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. В день рождения Кряжева — 18 августа обвинение запросило ему девять лет лишения свободы. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам», — сообщил собеседник журналистам «Ведомостей». Как сообщают журналисты, Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем украл кредитные деньги. В апреле 2020 года Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Они дополнили, что Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Бизнесмен был обвинен в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). В октябре 2019 года он провел под домашним арестом, остальное время — под подпиской о невыезде. В связи с этим бизнесмену предстоит провести в тюрьме четыре года, так как год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии строгого режима.