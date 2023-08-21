Спрос на дорожных строителей в Челябинской области вырос в полтора раза

HeadHunter: в Челябинской области спрос на дорожных строителей вырос на 61%

Спрос на дорожных строителей увеличился в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на сотрудников в компаниях, занимающихся дорожным строительством, в Челябинской области вырос в 2023 году на 61% по сравнению с 2020 годом. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в среднем сотрудникам отрасли платят 79 — 103,4 тысячи рублей.

«В регионе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос сразу на 61% по сравнению с 2020 годом (то есть, более чем в полтора раза). Средние предлагаемые зарплаты увеличились с 79 тысяч до 103,4 тысячи рублей», — отметили в HeadHunter.

Аналитики сервиса заметили, что чаще всего работодателям нужны машинисты (11% вакансий), водители (9%), прорабы (7%), инженеры производственно-технического отдела (6%), разнорабочие (5%). Сектор также нуждается в инженерах-конструкторах и сварщиках (по 4%), монтажниках, электромонтажниках и геодезистах (по 3%).

Исследователи выявили регионы повышенного спроса на специалистов отрасли. Лидерами по количеству вакансий стали Москва (14% всех открытых вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%). Значительное количество кадров также готовы привлечь в Башкортостане и Свердловской области (по 4%). При этом 43% открытых вакансий связано с вахтовым методом работы. Опыт от года до трех лет требуется на каждой второй позиции, в каждой третьей — от трех до шести лет.

Рынок труда в данном направлении остался на стороне работника. На одну вакансию машиниста, разнорабочего или сварщика приходится почти два резюме работодателей. При этом машинисты и сварщики в отрасли могут заработать больше остальных — порядка 150 тысяч рублей.