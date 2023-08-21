В Челябинскую область завезут два миллиона доз вакцины от гриппа

К 22 августу в Челябинску область завезли 700 тысяч доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область за сезон вакцинации завезут два миллиона доз прививок от гриппа. Об этом 22 августа сообщила заместитель гендиректора областного аптечного склада по связям Наталья Денисова, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день в регион поступило около 700 тысяч доз вакцины. Всего мы ожидаем поступление двух миллионов доз. На территории региона есть обе вакцины, но какую выбрать лучше подскажет врач», — заявила Денисова журналистам.

Среди вакцин представлены препараты «Ультрикс Квадри», подходящий для детей, и «Совигрипп». Вакцину хранят только в низкотемпературных камерах. Позже ее перевозят в специальных контейнерах и распределяют в больницы региона.

О старте сезона вакцинации 9 августа сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что в планах правительства вакцинировать минимум 60% населения. Такой план поможет сформировать коллективный иммунитет.

Вакцины хранятся в специальных низкотемпературных камерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регион завезли два препарата для вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU