Пьяный пенсионер устроил ДТП под Челябинском. Фото

22 августа 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель стал виновником страшного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска, находясь пьяным за рулем отечественного кроссовера, утроил ДТП вблизи поселка Октябрьский. Как сообщили URA.RU в пресс-центре ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», от удара у обоих автомобилей двигатели ушли в салон, а у грузовика сорвало кузов с рамы. «Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Xray и „Газель“. В результате пострадали три человека — 73-летний водитель автомобиля Lada, а также 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка „Газели“. Пожилую пару помогли извлечь из автомобиля очевидцы аварии, а водитель Lada Xray оказался заблокирован», — сообщили URA.RU в пресс-центре противопожарной службы региона. Бойцы пожарной части с помощью инструмента освободили мужчину и передали его медикам. Выяснилось, что он был пьян во время управления транспортным средством. Устроив гонку, он зацепил несколько машин на кольце, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения, где и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который был нагружен мукой. «Пострадавшие из „Газели“ получили ушибы грудной клетки и головы, а виновник аварии — черепно-мозговую травму, открытые переломы руки и ноги. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ № 1 Копейска», — отметили в пресс-службе. Удар был такой силы, что у обоих автомобилей двигатели ушли в салон, а у грузовика сорвало кузов с рамы Фото: пресс-служба ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»

Житель Челябинска, находясь пьяным за рулем отечественного кроссовера, утроил ДТП вблизи поселка Октябрьский. Как сообщили URA.RU в пресс-центре ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», от удара у обоих автомобилей двигатели ушли в салон, а у грузовика сорвало кузов с рамы. «Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Xray и „Газель“. В результате пострадали три человека — 73-летний водитель автомобиля Lada, а также 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка „Газели“. Пожилую пару помогли извлечь из автомобиля очевидцы аварии, а водитель Lada Xray оказался заблокирован», — сообщили URA.RU в пресс-центре противопожарной службы региона. Бойцы пожарной части с помощью инструмента освободили мужчину и передали его медикам. Выяснилось, что он был пьян во время управления транспортным средством. Устроив гонку, он зацепил несколько машин на кольце, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения, где и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который был нагружен мукой. «Пострадавшие из „Газели“ получили ушибы грудной клетки и головы, а виновник аварии — черепно-мозговую травму, открытые переломы руки и ноги. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ № 1 Копейска», — отметили в пресс-службе.