03 августа 2023

Сколько стоит подготовить школьника к 1 сентября в Екатеринбурге. Инфографика

Собрать школьника к началу учебного года в Екатеринбурге будет стоить порядка 13 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. Тюмень, воздушные шары, школьная линейка, ученики, дети, день знаний, школьники, 1 сентября
Собрать мальчика к началу учебного года дороже чем девочку Фото:

Подготовить школьника к началу учебного года в Екатеринбурге будет стоить порядка 13 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU составил список из школьной одежды и ее стоимости в местных магазинах.

Собрать мальчика к 1 сентября будет стоить в среднем 13,5 тысячи рублей. Рубашка и поло с длинным рукавом обойдутся в 1100-2000 рублей, рубашка и поло с коротким рукавом 1000-1500 рублей, брюки 1500-2000 рублей, джемпер, кардиган, жилет 800-2000 рублей, пиджак от 1000 рублей, туфли — 1000-1300 рублей. За спортивный костюм и кроссовки придется заплатить около 2500 рублей.

Полный комплект одежды для девочки стоит порядка 12,5 тысячи рублей. Цена блузки с длинным рукавом и коротким составляет 800-1800 рублей, платье и сарафан 1500-2600 рублей, юбка 1000-1800 рублей, брюки 1000-2000 рублей, балетки 700-1000 рублей. Спортивный костюм и кроссовки стоят также — 2500 рублей.

Примерная стоимость набора канцелярских принадлежностей в Екатеринбурге — 1000 рублей. Школьные рюкзаки в магазинах города продают в среднем за 1500 рублей, а мешки для сменной обуви — от 500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется в 28 тысяч рублей с человека. Аренда коттеджей на празднования выпуска из высших и средних учебных заведений выросла на 40%.

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Подготовить школьника к началу учебного года в Екатеринбурге будет стоить порядка 13 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU составил список из школьной одежды и ее стоимости в местных магазинах. Собрать мальчика к 1 сентября будет стоить в среднем 13,5 тысячи рублей. Рубашка и поло с длинным рукавом обойдутся в 1100-2000 рублей, рубашка и поло с коротким рукавом 1000-1500 рублей, брюки 1500-2000 рублей, джемпер, кардиган, жилет 800-2000 рублей, пиджак от 1000 рублей, туфли — 1000-1300 рублей. За спортивный костюм и кроссовки придется заплатить около 2500 рублей. Полный комплект одежды для девочки стоит порядка 12,5 тысячи рублей. Цена блузки с длинным рукавом и коротким составляет 800-1800 рублей, платье и сарафан 1500-2600 рублей, юбка 1000-1800 рублей, брюки 1000-2000 рублей, балетки 700-1000 рублей. Спортивный костюм и кроссовки стоят также — 2500 рублей. Примерная стоимость набора канцелярских принадлежностей в Екатеринбурге — 1000 рублей. Школьные рюкзаки в магазинах города продают в среднем за 1500 рублей, а мешки для сменной обуви — от 500 рублей. Ранее URA.RU писало, что организация выпускного бала в Екатеринбурге для ученика 9-го или 11-го класса обойдется в 28 тысяч рублей с человека. Аренда коттеджей на празднования выпуска из высших и средних учебных заведений выросла на 40%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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