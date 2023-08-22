В центре Челябинска развернули гигантский флаг России. Фото, видео

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В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск, день флага
На мероприятие пришли сотни челябинцев Фото:

На площади Революции в Челябинске 22 августа развернули гигантский флаг России в честь одноименного праздника. В мероприятии приняли участие силовые структуры, политические движения и молодежные движения, передает корреспондент URA.RU.

«Это самое большое за всю историю празднования в Челябинской области разворачивание флага. Сегодня нам как никогда важны мир, духовность и сила нашего народа», — объясняет вице-губернатор Ирина Гехт.

В шествии и открытии флага размером 30 за 10 метров приняли участие военные, силовые структуры, партия «Единая Россия» и активисты. Участники акции скандировали «Челябинск, Ура!». Среди них были также обычные горожане и дети.

В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск
Во время акции участники кричали «Ура», «Россия» и «Челябинск»
Фото:
В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск
В акции приняли участие силовые структуры, организация «Движение первых» и простые горожане
Фото:
В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск
Перед разворачиванием флага участники прошли по городу с символикой страны и Единой России
Фото:

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На площади Революции в Челябинске 22 августа развернули гигантский флаг России в честь одноименного праздника. В мероприятии приняли участие силовые структуры, политические движения и молодежные движения, передает корреспондент URA.RU. «Это самое большое за всю историю празднования в Челябинской области разворачивание флага. Сегодня нам как никогда важны мир, духовность и сила нашего народа», — объясняет вице-губернатор Ирина Гехт. В шествии и открытии флага размером 30 за 10 метров приняли участие военные, силовые структуры, партия «Единая Россия» и активисты. Участники акции скандировали «Челябинск, Ура!». Среди них были также обычные горожане и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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