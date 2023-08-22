На мероприятие пришли сотни челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции в Челябинске 22 августа развернули гигантский флаг России в честь одноименного праздника. В мероприятии приняли участие силовые структуры, политические движения и молодежные движения, передает корреспондент URA.RU.

«Это самое большое за всю историю празднования в Челябинской области разворачивание флага. Сегодня нам как никогда важны мир, духовность и сила нашего народа», — объясняет вице-губернатор Ирина Гехт.

В шествии и открытии флага размером 30 за 10 метров приняли участие военные, силовые структуры, партия «Единая Россия» и активисты. Участники акции скандировали «Челябинск, Ура!». Среди них были также обычные горожане и дети.

Во время акции участники кричали «Ура», «Россия» и «Челябинск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В акции приняли участие силовые структуры, организация «Движение первых» и простые горожане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU