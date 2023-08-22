Экс-спикер челябинского заксобрания получит особый статус

Почетными гражданами Челябинска станут Владимир Мякуш и Галина Киреева
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, мякуш владимир
Кандидатуру Владимира Мякуша наверняка одобрят не только депутаты, но и большинство челябинцев Фото:

Экс-председатель заксобрания региона Владимир Мякуш станет новым почетным гражданином Челябинска. Эту информацию URA.RU подтвердили 22 августа в городской думе. Также звание почетного гражданина получит главврач областной детской больницы, депутат думы Галина Киреева.

«На заседании специальной комиссии на звание почетного гражданина Челябинска было выдвинуто две кандидатуры — Владимира Мякуша и Галины Киреевой. За обе кандидатуры проголосовали единогласно. Решение должны утвердить на заседании гордумы 29 августа», — заявили URA.RU в думе.

Мякуш впервые был избран депутатом заксобрания в 1998 году. С июня 2005 по ноябрь 2021 года он руководил областным парламентом. После отставки он принял предложение губернатора Алексея Текслера и стал советником главы региона. В мае Мякуш был награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Киреева входит в состав гордумы с осени 2014 года. Она руководит комиссией по социальной политике. Ее медицинский стаж составляет 37 лет. Областной детской больницей Киреева руководит с 2010 года.

Звание почетного гражданина ежегодно присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» не более чем двум кандидатам. Награжденным вручают почетные знаки, назначают небольшое денежное пособие до конца жизни из средств бюджета города. Их имена золотыми буквами наносятся на специальные стенды в холле мэрии Челябинска.

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Экс-председатель заксобрания региона Владимир Мякуш станет новым почетным гражданином Челябинска. Эту информацию URA.RU подтвердили 22 августа в городской думе. Также звание почетного гражданина получит главврач областной детской больницы, депутат думы Галина Киреева. «На заседании специальной комиссии на звание почетного гражданина Челябинска было выдвинуто две кандидатуры — Владимира Мякуша и Галины Киреевой. За обе кандидатуры проголосовали единогласно. Решение должны утвердить на заседании гордумы 29 августа», — заявили URA.RU в думе. Мякуш впервые был избран депутатом заксобрания в 1998 году. С июня 2005 по ноябрь 2021 года он руководил областным парламентом. После отставки он принял предложение губернатора Алексея Текслера и стал советником главы региона. В мае Мякуш был награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Киреева входит в состав гордумы с осени 2014 года. Она руководит комиссией по социальной политике. Ее медицинский стаж составляет 37 лет. Областной детской больницей Киреева руководит с 2010 года. Звание почетного гражданина ежегодно присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» не более чем двум кандидатам. Награжденным вручают почетные знаки, назначают небольшое денежное пособие до конца жизни из средств бюджета города. Их имена золотыми буквами наносятся на специальные стенды в холле мэрии Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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