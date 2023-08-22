Экс-спикер челябинского заксобрания получит особый статус

Почетными гражданами Челябинска станут Владимир Мякуш и Галина Киреева

22 августа 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Владимира Мякуша наверняка одобрят не только депутаты, но и большинство челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-председатель заксобрания региона Владимир Мякуш станет новым почетным гражданином Челябинска. Эту информацию URA.RU подтвердили 22 августа в городской думе. Также звание почетного гражданина получит главврач областной детской больницы, депутат думы Галина Киреева. «На заседании специальной комиссии на звание почетного гражданина Челябинска было выдвинуто две кандидатуры — Владимира Мякуша и Галины Киреевой. За обе кандидатуры проголосовали единогласно. Решение должны утвердить на заседании гордумы 29 августа», — заявили URA.RU в думе. Мякуш впервые был избран депутатом заксобрания в 1998 году. С июня 2005 по ноябрь 2021 года он руководил областным парламентом. После отставки он принял предложение губернатора Алексея Текслера и стал советником главы региона. В мае Мякуш был награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Киреева входит в состав гордумы с осени 2014 года. Она руководит комиссией по социальной политике. Ее медицинский стаж составляет 37 лет. Областной детской больницей Киреева руководит с 2010 года. Звание почетного гражданина ежегодно присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» не более чем двум кандидатам. Награжденным вручают почетные знаки, назначают небольшое денежное пособие до конца жизни из средств бюджета города. Их имена золотыми буквами наносятся на специальные стенды в холле мэрии Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-председатель заксобрания региона Владимир Мякуш станет новым почетным гражданином Челябинска. Эту информацию URA.RU подтвердили 22 августа в городской думе. Также звание почетного гражданина получит главврач областной детской больницы, депутат думы Галина Киреева. «На заседании специальной комиссии на звание почетного гражданина Челябинска было выдвинуто две кандидатуры — Владимира Мякуша и Галины Киреевой. За обе кандидатуры проголосовали единогласно. Решение должны утвердить на заседании гордумы 29 августа», — заявили URA.RU в думе. Мякуш впервые был избран депутатом заксобрания в 1998 году. С июня 2005 по ноябрь 2021 года он руководил областным парламентом. После отставки он принял предложение губернатора Алексея Текслера и стал советником главы региона. В мае Мякуш был награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Киреева входит в состав гордумы с осени 2014 года. Она руководит комиссией по социальной политике. Ее медицинский стаж составляет 37 лет. Областной детской больницей Киреева руководит с 2010 года. Звание почетного гражданина ежегодно присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» не более чем двум кандидатам. Награжденным вручают почетные знаки, назначают небольшое денежное пособие до конца жизни из средств бюджета города. Их имена золотыми буквами наносятся на специальные стенды в холле мэрии Челябинска.