В Тюменской области нашли пропавшего 9-летнего ребенка

Ребенок пропал в Тобольске 21 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) найден пропавший 9-летний ребенок, который ушел из дома и не вернулся 21 августа 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Местоположение ребенка установлено. Сейчас мальчик находится в отделении полиции вместе с законным представителем. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству в пресс-службе областного УМВД.

Ранее агентство писало о том, что о пропаже 9-летнего ребенка из Тобольска заявили его родственники. Они разместили публикацию о происшествии в социальных сетях.