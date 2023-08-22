В Тюменской области нашли пропавшего 9-летнего ребенка

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Ребенок пропал в Тобольске 21 августа Фото:

В Тобольске (Тюменская область) найден пропавший 9-летний ребенок, который ушел из дома и не вернулся 21 августа 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Местоположение ребенка установлено. Сейчас мальчик находится в отделении полиции вместе с законным представителем. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству в пресс-службе областного УМВД.

Ранее агентство писало о том, что о пропаже 9-летнего ребенка из Тобольска заявили его родственники. Они разместили публикацию о происшествии в социальных сетях.

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В Тобольске (Тюменская область) найден пропавший 9-летний ребенок, который ушел из дома и не вернулся 21 августа 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Местоположение ребенка установлено. Сейчас мальчик находится в отделении полиции вместе с законным представителем. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству в пресс-службе областного УМВД. Ранее агентство писало о том, что о пропаже 9-летнего ребенка из Тобольска заявили его родственники. Они разместили публикацию о происшествии в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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