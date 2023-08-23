23 августа 2023

В Челябинске цены на садовые участки снизятся к ноябрю

© Служба новостей «URA.RU»
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Самые выгодные месяцы для покупки дачи в СНТ — январь и февраль Фото:

В Челябинске цены на садовые участки снизятся к ноябрю, причем тогда будет сохраняться большое количество предложений по продаже садов с домиком. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Цены на садовые участки в Челябинске снизятся к ноябрю. Тогда многие участки еще не будут сняты с продажи. Тем не менее, покупатели предпочитают ждать весну. Тогда сойдет снег и будет видно посадки, обработан ли участок, не топит ли его водой», — рассказала Кушнова.

По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, максимально цены на садовые участки в Челябинске снизятся к январю-февралю. При этом большого выбора не будет, поскольку продавцы на это время снимают сады с продажи.

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В Челябинске цены на садовые участки снизятся к ноябрю, причем тогда будет сохраняться большое количество предложений по продаже садов с домиком. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Цены на садовые участки в Челябинске снизятся к ноябрю. Тогда многие участки еще не будут сняты с продажи. Тем не менее, покупатели предпочитают ждать весну. Тогда сойдет снег и будет видно посадки, обработан ли участок, не топит ли его водой», — рассказала Кушнова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, максимально цены на садовые участки в Челябинске снизятся к январю-февралю. При этом большого выбора не будет, поскольку продавцы на это время снимают сады с продажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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