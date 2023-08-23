Врачи ХМАО спасли мужчину, выпившего бытовой растворитель

Депздрав ХМАО: медики спасли мужчину, выпившего 300 мл бытового растворителя

24 августа 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В результате отравления, у мужчины началась токсическая пневмония Фото: Александр Елизаров © URA.RU В психоневрологической больнице Нижневартовска (ХМАО) спасли мужчину, употребившего 300 мл бытового растворителя. Информацию об этом пресс-служба Департамента здравоохранения Югры опубликовала в официальном telegram-канале. «Сейчас здоровью югорчанина ничего не угрожает. Его состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе. После того, как мужчина напился растворителя, его родственники вызвали скорую. На фоне отравления парами растворителя, у пациента развилась токсическая пневмония. Уточняется, что мужчина не смог объяснить свой поступок после того, как пришел в сознание. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша скончался от отравления метанолом, после того как выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой. Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления.

В психоневрологической больнице Нижневартовска (ХМАО) спасли мужчину, употребившего 300 мл бытового растворителя. Информацию об этом пресс-служба Департамента здравоохранения Югры опубликовала в официальном telegram-канале. «Сейчас здоровью югорчанина ничего не угрожает. Его состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе. После того, как мужчина напился растворителя, его родственники вызвали скорую. На фоне отравления парами растворителя, у пациента развилась токсическая пневмония. Уточняется, что мужчина не смог объяснить свой поступок после того, как пришел в сознание. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша скончался от отравления метанолом, после того как выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой. Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления.