23 августа 2023

Врачи ХМАО спасли мужчину, выпившего бытовой растворитель

Депздрав ХМАО: медики спасли мужчину, выпившего 300 мл бытового растворителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревообрабатывающая мастерская, поселок Аган. Нижневартовский район, бутылки, лак, растворитель, морилка
В результате отравления, у мужчины началась токсическая пневмония Фото:

В психоневрологической больнице Нижневартовска (ХМАО) спасли мужчину, употребившего 300 мл бытового растворителя. Информацию об этом пресс-служба Департамента здравоохранения Югры опубликовала в официальном telegram-канале.

«Сейчас здоровью югорчанина ничего не угрожает. Его состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе.

После того, как мужчина напился растворителя, его родственники вызвали скорую. На фоне отравления парами растворителя, у пациента развилась токсическая пневмония. Уточняется, что мужчина не смог объяснить свой поступок после того, как пришел в сознание.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша скончался от отравления метанолом, после того как выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой. Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления.

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В психоневрологической больнице Нижневартовска (ХМАО) спасли мужчину, употребившего 300 мл бытового растворителя. Информацию об этом пресс-служба Департамента здравоохранения Югры опубликовала в официальном telegram-канале. «Сейчас здоровью югорчанина ничего не угрожает. Его состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе. После того, как мужчина напился растворителя, его родственники вызвали скорую. На фоне отравления парами растворителя, у пациента развилась токсическая пневмония. Уточняется, что мужчина не смог объяснить свой поступок после того, как пришел в сознание. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша скончался от отравления метанолом, после того как выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой. Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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