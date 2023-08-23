Врачи ХМАО спасли мужчину, выпившего бытовой растворитель

В психоневрологической больнице Нижневартовска (ХМАО) спасли мужчину, употребившего 300 мл бытового растворителя. Информацию об этом пресс-служба Департамента здравоохранения Югры опубликовала в официальном telegram-канале.
«Сейчас здоровью югорчанина ничего не угрожает. Его состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из отделения реанимации и интенсивной терапии в наркологическое отделение психоневрологической больницы для дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе.
После того, как мужчина напился растворителя, его родственники вызвали скорую. На фоне отравления парами растворителя, у пациента развилась токсическая пневмония. Уточняется, что мужчина не смог объяснить свой поступок после того, как пришел в сознание.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша скончался от отравления метанолом, после того как выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой. Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления.
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