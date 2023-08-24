Останки убитого священномученника Иоанна Плотникова из Старопышминска Свердловской области признаны святыми. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Сегодня в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге признали святыми мощами останки священномученика Иоанна Плотникова», — написал митрополит в telegram-канале. Плотников служил диаконом храма в честь Сретения Господня в Пышминском заводе Екатеринбургского уезда.
Священномученика убили красноармейцы в 1918 году, пишет митрополит Кульберг. В 2002 году Плотников был канонизирован (внесен в список святых — прим. ред).
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