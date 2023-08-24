24 августа 2023

Останки убитого свердловского священника признаны святыми мощами. Фото

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Торжественная встреча мощей священномученика Киприана и мученицы Иустинии. Екатеринбург, служба в храме, религия, мощи киприана и иустинии
Мощами признали останки священномученника Иоанна Плотникова (архивное фото) Фото:

Останки убитого священномученника Иоанна Плотникова из Старопышминска Свердловской области признаны святыми. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Сегодня в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге признали святыми мощами останки священномученика Иоанна Плотникова», — написал митрополит в telegram-канале. Плотников служил диаконом храма в честь Сретения Господня в Пышминском заводе Екатеринбургского уезда.

Священномученика убили красноармейцы в 1918 году, пишет митрополит Кульберг. В 2002 году Плотников был канонизирован (внесен в список святых — прим. ред).

Свято священномученик Иоанн
Свято священномученик Иоанн
Фото:

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Останки убитого священномученника Иоанна Плотникова из Старопышминска Свердловской области признаны святыми. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Сегодня в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге признали святыми мощами останки священномученика Иоанна Плотникова», — написал митрополит в telegram-канале. Плотников служил диаконом храма в честь Сретения Господня в Пышминском заводе Екатеринбургского уезда. Священномученика убили красноармейцы в 1918 году, пишет митрополит Кульберг. В 2002 году Плотников был канонизирован (внесен в список святых — прим. ред).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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