Ушел из жизни Михаил Рязанов, возглавлявший «УралАЗ» с 1983-го по 1988-й год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области скончался Михаил Рязанов, руководивший предприятием «УралАЗ», ныне автозавод «Урал», с 1983-го по 1988-й год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе собрания депутатов города.

«Собрание депутатов и совет почетных граждан Миасса скорбят в связи с кончиной Михаила Рязанова, возглавлявшего „УралАЗ“ в период с 1983-го по 1988-й год. Он ушел из жизни в 92 года», — уточнили в пресс-службе.

В собрании также отметили, что во время его руководства было подготовлено, освоено производство и наращен выпуск автомобилей «Урал-4320» и «Урал-5557», снегоболотохода «Урал-5920». При нем разрабатывался двухосный автомобиль «Урал-5323».

Рязанов внес вклад в социальную сферу Миасса: завершено строительство горбольницы №2, возведены жилые микрорайоны. В 2011 году ему был присвоен статус почетного гражданина города.