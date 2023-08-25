В Миассе умер экс-руководитель автозавода «Урал». Фото

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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, урал, миасс, уралаз, автозавод урал
Ушел из жизни Михаил Рязанов, возглавлявший «УралАЗ» с 1983-го по 1988-й год Фото:

В Миассе Челябинской области скончался Михаил Рязанов, руководивший предприятием «УралАЗ», ныне автозавод «Урал», с 1983-го по 1988-й год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе собрания депутатов города.

«Собрание депутатов и совет почетных граждан Миасса скорбят в связи с кончиной Михаила Рязанова, возглавлявшего „УралАЗ“ в период с 1983-го по 1988-й год. Он ушел из жизни в 92 года», — уточнили в пресс-службе.

В собрании также отметили, что во время его руководства было подготовлено, освоено производство и наращен выпуск автомобилей «Урал-4320» и «Урал-5557», снегоболотохода «Урал-5920». При нем разрабатывался двухосный автомобиль «Урал-5323».

Рязанов внес вклад в социальную сферу Миасса: завершено строительство горбольницы №2, возведены жилые микрорайоны. В 2011 году ему был присвоен статус почетного гражданина города.

Фото:

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В Миассе Челябинской области скончался Михаил Рязанов, руководивший предприятием «УралАЗ», ныне автозавод «Урал», с 1983-го по 1988-й год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе собрания депутатов города. «Собрание депутатов и совет почетных граждан Миасса скорбят в связи с кончиной Михаила Рязанова, возглавлявшего „УралАЗ“ в период с 1983-го по 1988-й год. Он ушел из жизни в 92 года», — уточнили в пресс-службе. В собрании также отметили, что во время его руководства было подготовлено, освоено производство и наращен выпуск автомобилей «Урал-4320» и «Урал-5557», снегоболотохода «Урал-5920». При нем разрабатывался двухосный автомобиль «Урал-5323». Рязанов внес вклад в социальную сферу Миасса: завершено строительство горбольницы №2, возведены жилые микрорайоны. В 2011 году ему был присвоен статус почетного гражданина города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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