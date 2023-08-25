На кольцевой дороге в Екатеринбурге столкнулись фургон и легковушка

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На ЕКАДе произошло серьезное ДТП Фото:

На 41-м километре ЕКАД в районе Ганиной Ямы вечером 25 августа лоб в лоб столкнулись фургон и Daewoo Nexia. Движение в этом районе в обе стороны затруднено.

«[На месте инцидента] четыре машины скорой помощи стоят. Пожарные, гаишники достают из машины кого-то. ЕКАД стоит в глухой пробке что в сторону Перми, что в сторону Верхней Пышмы», — сказала читатель портала E1.

От легковушки, по словам очевидцев, осталась лишь груда металлолома. Фургон же от удара перевернулся и оказался в кювете.

В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что сейчас выясняют личности участников ДТП. Более подробный комментарий будет позднее.

По данным регионального Минздрава, в ДТП погибли три человека: двое скончались до приезда медиков, третий человек умер в карете скорой помощи. Еще двое пострадавших с травмами и переломами госпитализированы в горбольницу №23. Все они они ехали в Daewoo. Водитель грузового автомобиля отказался от госпитализации.

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На 41-м километре ЕКАД в районе Ганиной Ямы вечером 25 августа лоб в лоб столкнулись фургон и Daewoo Nexia. Движение в этом районе в обе стороны затруднено. «[На месте инцидента] четыре машины скорой помощи стоят. Пожарные, гаишники достают из машины кого-то. ЕКАД стоит в глухой пробке что в сторону Перми, что в сторону Верхней Пышмы», — сказала читатель портала E1. От легковушки, по словам очевидцев, осталась лишь груда металлолома. Фургон же от удара перевернулся и оказался в кювете. В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что сейчас выясняют личности участников ДТП. Более подробный комментарий будет позднее. По данным регионального Минздрава, в ДТП погибли три человека: двое скончались до приезда медиков, третий человек умер в карете скорой помощи. Еще двое пострадавших с травмами и переломами госпитализированы в горбольницу №23. Все они они ехали в Daewoo. Водитель грузового автомобиля отказался от госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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