На кольцевой дороге в Екатеринбурге столкнулись фургон и легковушка

25 августа 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

На ЕКАДе произошло серьезное ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 41-м километре ЕКАД в районе Ганиной Ямы вечером 25 августа лоб в лоб столкнулись фургон и Daewoo Nexia. Движение в этом районе в обе стороны затруднено. «[На месте инцидента] четыре машины скорой помощи стоят. Пожарные, гаишники достают из машины кого-то. ЕКАД стоит в глухой пробке что в сторону Перми, что в сторону Верхней Пышмы», — сказала читатель портала E1. От легковушки, по словам очевидцев, осталась лишь груда металлолома. Фургон же от удара перевернулся и оказался в кювете. В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что сейчас выясняют личности участников ДТП. Более подробный комментарий будет позднее. По данным регионального Минздрава, в ДТП погибли три человека: двое скончались до приезда медиков, третий человек умер в карете скорой помощи. Еще двое пострадавших с травмами и переломами госпитализированы в горбольницу №23. Все они они ехали в Daewoo. Водитель грузового автомобиля отказался от госпитализации.

На 41-м километре ЕКАД в районе Ганиной Ямы вечером 25 августа лоб в лоб столкнулись фургон и Daewoo Nexia. Движение в этом районе в обе стороны затруднено. «[На месте инцидента] четыре машины скорой помощи стоят. Пожарные, гаишники достают из машины кого-то. ЕКАД стоит в глухой пробке что в сторону Перми, что в сторону Верхней Пышмы», — сказала читатель портала E1. От легковушки, по словам очевидцев, осталась лишь груда металлолома. Фургон же от удара перевернулся и оказался в кювете. В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что сейчас выясняют личности участников ДТП. Более подробный комментарий будет позднее. По данным регионального Минздрава, в ДТП погибли три человека: двое скончались до приезда медиков, третий человек умер в карете скорой помощи. Еще двое пострадавших с травмами и переломами госпитализированы в горбольницу №23. Все они они ехали в Daewoo. Водитель грузового автомобиля отказался от госпитализации.