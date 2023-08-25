Собянин заявил о сбитом над Москвой беспилотнике

Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений предварительно нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», —
Ранее во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.
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