25 августа 2023

Собянин заявил о сбитом над Москвой беспилотнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений предварительно нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин.

Ранее во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин. Ранее во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...