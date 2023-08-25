Собянин заявил о сбитом над Москвой беспилотнике

26 августа 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений предварительно нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин. Ранее во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин. Ранее во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет.