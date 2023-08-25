РИАН: в России провели успешные испытания лазерной пушки

26 августа 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

На полигоне провели испытания боевого лазера для уничтожения БПЛА Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin В России провели успешные испытания лазерной пушки для уничтожения разнотипных беспилотников. Об этом сообщил источник. «На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне», — сообщил источник РИА Новости. На испытаниях лазер смог поразить дроны, прожигая поверхность аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием. Лазер уничтожил дроны самолетного и квадрокоптерного типа. 26 августа рано утром над Москвой в Истринском районе силами противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В России провели успешные испытания лазерной пушки для уничтожения разнотипных беспилотников. Об этом сообщил источник. «На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне», — сообщил источник РИА Новости. На испытаниях лазер смог поразить дроны, прожигая поверхность аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием. Лазер уничтожил дроны самолетного и квадрокоптерного типа. 26 августа рано утром над Москвой в Истринском районе силами противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.