ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

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При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение ВСУ в районе Урожайного, сообщил Олег Чехов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт украинцев, склад боеприпасов и автомобиль с бойцами в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что в результате удара были уничтожены опорные пункты Вооруженных сил Украины, их склад с боеприпасами, а также авто с боевиками. К тому же, с помощью атаки беспилотника, российские военные уничтожили бронетранспортер с пехотой.

По словам Чехова, командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко получил ранение в ходе боевых действий. Однако он продолжил руководить подразделением и выполнять задачи на южно-донецком направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска пресекли три попытки ВСУ обойти с юго-востока село Урожайное в ДНР. По его словам, украинцы активно используют бронетехнику на этом направлении, передает RT.

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Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт украинцев, склад боеприпасов и автомобиль с бойцами в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что в результате удара были уничтожены опорные пункты Вооруженных сил Украины, их склад с боеприпасами, а также авто с боевиками. К тому же, с помощью атаки беспилотника, российские военные уничтожили бронетранспортер с пехотой. По словам Чехова, командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко получил ранение в ходе боевых действий. Однако он продолжил руководить подразделением и выполнять задачи на южно-донецком направлении. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска пресекли три попытки ВСУ обойти с юго-востока село Урожайное в ДНР. По его словам, украинцы активно используют бронетехнику на этом направлении, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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