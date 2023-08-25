ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

25 августа 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение ВСУ в районе Урожайного, сообщил Олег Чехов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт украинцев, склад боеприпасов и автомобиль с бойцами в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что в результате удара были уничтожены опорные пункты Вооруженных сил Украины, их склад с боеприпасами, а также авто с боевиками. К тому же, с помощью атаки беспилотника, российские военные уничтожили бронетранспортер с пехотой. По словам Чехова, командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко получил ранение в ходе боевых действий. Однако он продолжил руководить подразделением и выполнять задачи на южно-донецком направлении. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска пресекли три попытки ВСУ обойти с юго-востока село Урожайное в ДНР. По его словам, украинцы активно используют бронетехнику на этом направлении, передает RT.

Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт украинцев, склад боеприпасов и автомобиль с бойцами в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что в результате удара были уничтожены опорные пункты Вооруженных сил Украины, их склад с боеприпасами, а также авто с боевиками. К тому же, с помощью атаки беспилотника, российские военные уничтожили бронетранспортер с пехотой. По словам Чехова, командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко получил ранение в ходе боевых действий. Однако он продолжил руководить подразделением и выполнять задачи на южно-донецком направлении. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска пресекли три попытки ВСУ обойти с юго-востока село Урожайное в ДНР. По его словам, украинцы активно используют бронетехнику на этом направлении, передает RT.