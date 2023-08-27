В Пермском крае продают ТРК, расположенный в здании закрытой фабрики

В центре Кунгура (Пермский край) продается популярный в городе торгово-развлекательный комплекс с магазинами, рестораном и боулингом, расположенный в корпусе бывшей фабрики. С действующим арендным бизнесом его владелец готов расстаться за 46 миллионов рублей.
«Продам помещение площадью 2500 квадратных метров на первом и втором этажах. Расположено в центре города, в котором уже много лет находится самый популярный торгово-развлекательный комплекс Кунгура. В него было преобразовано пространство одного из цехов бывшей обувной фабрики. Боулинг на девять дорожек, бильярд, танцевальный ресторан, бар, кухня, холодный и горячий цеха, подсобные помещения, две сауны с бассейнами, гостиничные номера. Известное место далеко за пределами города», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что расходы на содержание комплекса невысокие, все коммуникации центральные. Имеются отдельный заезд и парковка. Помимо самих помещений, в распоряжение нового собственника перейдет часть земельного участка под зданием.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Сылва продается торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей.
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