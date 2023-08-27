В Пермском крае продают ТРК, расположенный в здании закрытой фабрики

28 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В ТРК можно поиграть в бильярд и боулинг Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Кунгура (Пермский край) продается популярный в городе торгово-развлекательный комплекс с магазинами, рестораном и боулингом, расположенный в корпусе бывшей фабрики. С действующим арендным бизнесом его владелец готов расстаться за 46 миллионов рублей. «Продам помещение площадью 2500 квадратных метров на первом и втором этажах. Расположено в центре города, в котором уже много лет находится самый популярный торгово-развлекательный комплекс Кунгура. В него было преобразовано пространство одного из цехов бывшей обувной фабрики. Боулинг на девять дорожек, бильярд, танцевальный ресторан, бар, кухня, холодный и горячий цеха, подсобные помещения, две сауны с бассейнами, гостиничные номера. Известное место далеко за пределами города», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что расходы на содержание комплекса невысокие, все коммуникации центральные. Имеются отдельный заезд и парковка. Помимо самих помещений, в распоряжение нового собственника перейдет часть земельного участка под зданием. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Сылва продается торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей.

В центре Кунгура (Пермский край) продается популярный в городе торгово-развлекательный комплекс с магазинами, рестораном и боулингом, расположенный в корпусе бывшей фабрики. С действующим арендным бизнесом его владелец готов расстаться за 46 миллионов рублей. «Продам помещение площадью 2500 квадратных метров на первом и втором этажах. Расположено в центре города, в котором уже много лет находится самый популярный торгово-развлекательный комплекс Кунгура. В него было преобразовано пространство одного из цехов бывшей обувной фабрики. Боулинг на девять дорожек, бильярд, танцевальный ресторан, бар, кухня, холодный и горячий цеха, подсобные помещения, две сауны с бассейнами, гостиничные номера. Известное место далеко за пределами города», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что расходы на содержание комплекса невысокие, все коммуникации центральные. Имеются отдельный заезд и парковка. Помимо самих помещений, в распоряжение нового собственника перейдет часть земельного участка под зданием. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Сылва продается торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей.