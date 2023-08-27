Пермяк, застрявший в Баренцевом море на севшем на мель судне, вернулся домой

28 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Эвакуация с севшего на мель судна прошла успешно (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Студент Пермского университета (ПГНИУ) Семен Тян вернулся домой после экспедиции в Арктику. Корабль «Михаил Сомов», на борту которого находилась группа «Арктического плавучего университета», в июле сел на мель. Вернуться в Пермь молодому ученому удалось лишь на прошлой неделе, рассказали в ПГНИУ. «25 июля ледокол сел на мель в районе Земли Франца-Иосифа. В середине августа ученых и студентов из разных регионов России эвакуировали на судне „Профессор Молчанов“ в Архангельск, на прошлой неделе Семен добрался до Перми», — сообщается на сайте ПГНИУ. Как ранее рассказывало URA.RU, в экспедиционном отряде Арктического плавучего университета были 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. Когда корабль «Михаил Сомов» сел на мель, никто не пострадал. Но для эвакуации людей пришлось дожидаться другого судна.

Студент Пермского университета (ПГНИУ) Семен Тян вернулся домой после экспедиции в Арктику. Корабль «Михаил Сомов», на борту которого находилась группа «Арктического плавучего университета», в июле сел на мель. Вернуться в Пермь молодому ученому удалось лишь на прошлой неделе, рассказали в ПГНИУ. «25 июля ледокол сел на мель в районе Земли Франца-Иосифа. В середине августа ученых и студентов из разных регионов России эвакуировали на судне „Профессор Молчанов“ в Архангельск, на прошлой неделе Семен добрался до Перми», — сообщается на сайте ПГНИУ. Как ранее рассказывало URA.RU, в экспедиционном отряде Арктического плавучего университета были 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. Когда корабль «Михаил Сомов» сел на мель, никто не пострадал. Но для эвакуации людей пришлось дожидаться другого судна.