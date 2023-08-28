Рыболов раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО

Рыболов Новиков из ХМАО посоветовал не экономить на покупке спиннинга

29 августа 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Спиннинги следует выбирать в пользу качества, а не цены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Профессиональный рыболов из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО. Он рассказал URA.RU, какой спиннинг стоит приобрести. «На рынке лидирующую позицию среди лучших спиннингов занимают иностранные производители. Российские спиннинги чаще всего просто не выдерживают северных условий, но подходят для рыбалки в южных регионах. В зарубежной линейке есть различные виды спиннингов, к ним также подбираются соответствующие приманки и сачок. Иностранные сачки компактные и плавают на поверхности воды, не тонут», — рассказал Дмитрий. Эксперт советует выбирать спиннинг в пользу качества, а не цены. При этом нужно учитывать вес рыбы, которую нужно выловить. «Лучше один раз купить спиннинг за 30 тысяч рублей, чем каждый год покупать дешевые. На севере мы привыкли ловить рыбу от 7 до 100 грамм, поэтому лучше взять мощный спиннинг стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей», — отметил профессионал.



Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО поймал огромных щук. Рыбак из Нижневартовска похвастался огромными щуками, которых он поймал в реке Обь.

Профессиональный рыболов из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО. Он рассказал URA.RU, какой спиннинг стоит приобрести. «На рынке лидирующую позицию среди лучших спиннингов занимают иностранные производители. Российские спиннинги чаще всего просто не выдерживают северных условий, но подходят для рыбалки в южных регионах. В зарубежной линейке есть различные виды спиннингов, к ним также подбираются соответствующие приманки и сачок. Иностранные сачки компактные и плавают на поверхности воды, не тонут», — рассказал Дмитрий. Эксперт советует выбирать спиннинг в пользу качества, а не цены. При этом нужно учитывать вес рыбы, которую нужно выловить. «Лучше один раз купить спиннинг за 30 тысяч рублей, чем каждый год покупать дешевые. На севере мы привыкли ловить рыбу от 7 до 100 грамм, поэтому лучше взять мощный спиннинг стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей», — отметил профессионал. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО поймал огромных щук. Рыбак из Нижневартовска похвастался огромными щуками, которых он поймал в реке Обь.