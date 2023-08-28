28 августа 2023

Рыболов раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО

Рыболов Новиков из ХМАО посоветовал не экономить на покупке спиннинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, рыбалка, рыбак с удочкой
Спиннинги следует выбирать в пользу качества, а не цены Фото:

Профессиональный рыболов из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО. Он рассказал URA.RU, какой спиннинг стоит приобрести.

«На рынке лидирующую позицию среди лучших спиннингов занимают иностранные производители. Российские спиннинги чаще всего просто не выдерживают северных условий, но подходят для рыбалки в южных регионах. В зарубежной линейке есть различные виды спиннингов, к ним также подбираются соответствующие приманки и сачок. Иностранные сачки компактные и плавают на поверхности воды, не тонут», — рассказал Дмитрий.

Эксперт советует выбирать спиннинг в пользу качества, а не цены. При этом нужно учитывать вес рыбы, которую нужно выловить. «Лучше один раз купить спиннинг за 30 тысяч рублей, чем каждый год покупать дешевые. На севере мы привыкли ловить рыбу от 7 до 100 грамм, поэтому лучше взять мощный спиннинг стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей», — отметил профессионал.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО поймал огромных щук. Рыбак из Нижневартовска похвастался огромными щуками, которых он поймал в реке Обь.

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Профессиональный рыболов из Нижневартовска Дмитрий Новиков раскрыл секрет выбора лучших спиннингов для успешной рыбалки в ХМАО. Он рассказал URA.RU, какой спиннинг стоит приобрести. «На рынке лидирующую позицию среди лучших спиннингов занимают иностранные производители. Российские спиннинги чаще всего просто не выдерживают северных условий, но подходят для рыбалки в южных регионах. В зарубежной линейке есть различные виды спиннингов, к ним также подбираются соответствующие приманки и сачок. Иностранные сачки компактные и плавают на поверхности воды, не тонут», — рассказал Дмитрий. Эксперт советует выбирать спиннинг в пользу качества, а не цены. При этом нужно учитывать вес рыбы, которую нужно выловить. «Лучше один раз купить спиннинг за 30 тысяч рублей, чем каждый год покупать дешевые. На севере мы привыкли ловить рыбу от 7 до 100 грамм, поэтому лучше взять мощный спиннинг стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей», — отметил профессионал. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО поймал огромных щук. Рыбак из Нижневартовска похвастался огромными щуками, которых он поймал в реке Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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