Прокуратура заступилась за инвалида из ХМАО, которого власти оставили без квартиры

29 августа 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска получить квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска обзавестись квартирой. Югорчанин имел право получить ее вне очереди, но местные власти не предоставляли ему жилье. Об этом URA.RU сообщило надзорное ведомство. «Житель Ханты-Мансийска — инвалид II группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, включен администрацией города в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. При этом администрацией муниципалитета жилье заявителю не предоставлено», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Прокуратура направила иск в суд, чтобы власти предоставили горожанину жилье по договору социального найма. «В процессе рассмотрения гражданского дела иск прокурора исполнен в добровольном порядке. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права инвалида восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира», — добавило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работников получить зарплату. Компания задолжала сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.

Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска обзавестись квартирой. Югорчанин имел право получить ее вне очереди, но местные власти не предоставляли ему жилье. Об этом URA.RU сообщило надзорное ведомство. «Житель Ханты-Мансийска — инвалид II группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, включен администрацией города в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. При этом администрацией муниципалитета жилье заявителю не предоставлено», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Прокуратура направила иск в суд, чтобы власти предоставили горожанину жилье по договору социального найма. «В процессе рассмотрения гражданского дела иск прокурора исполнен в добровольном порядке. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права инвалида восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира», — добавило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работников получить зарплату. Компания задолжала сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.