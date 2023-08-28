28 августа 2023

Прокуратура заступилась за инвалида из ХМАО, которого власти оставили без квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска получить квартиру Фото:

Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска обзавестись квартирой. Югорчанин имел право получить ее вне очереди, но местные власти не предоставляли ему жилье. Об этом URA.RU сообщило надзорное ведомство.

«Житель Ханты-Мансийска — инвалид II группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, включен администрацией города в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. При этом администрацией муниципалитета жилье заявителю не предоставлено», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы власти предоставили горожанину жилье по договору социального найма. «В процессе рассмотрения гражданского дела иск прокурора исполнен в добровольном порядке. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права инвалида восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира», — добавило ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работников получить зарплату. Компания задолжала сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.

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Прокуратура помогла инвалиду из Ханты-Мансийска обзавестись квартирой. Югорчанин имел право получить ее вне очереди, но местные власти не предоставляли ему жилье. Об этом URA.RU сообщило надзорное ведомство. «Житель Ханты-Мансийска — инвалид II группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, включен администрацией города в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. При этом администрацией муниципалитета жилье заявителю не предоставлено», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Прокуратура направила иск в суд, чтобы власти предоставили горожанину жилье по договору социального найма. «В процессе рассмотрения гражданского дела иск прокурора исполнен в добровольном порядке. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права инвалида восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира», — добавило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работников получить зарплату. Компания задолжала сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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