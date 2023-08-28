28 августа 2023

Челябинка чудом спаслась от летящего в нее автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
Автомобиль пролетел в сантиметрах от пешехода Фото:

В Челябинске во время ДТП на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки один из автомобилей выехал на пешеходную часть. Транспортное средство пролетело в сантиметрах от идущей по пешеходному переходу женщины. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».

На кадрах видно, что один из автомобилей решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с автомобилем, движущимся прямо. От удара один из автомобилей изменил траекторию движения и вылетел с проезжей части. В этот момент женщина переходила дорогу. Автомобиль пролетел мимо нее в считанных сантиметрах. От шока она не сразу смогла осознать, что произошло.

«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомашиной Volkswagen под управлением женщины 2001 года рождения. В ходе столкновения автомашина „Лада Ларгус“ изменила направление движения и совершила наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города.

Там отметили, что в результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее доставили в лечебное учреждение.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения! Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», — подытожили в пресс-службе городской госавтоинспекции.

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В Челябинске во время ДТП на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки один из автомобилей выехал на пешеходную часть. Транспортное средство пролетело в сантиметрах от идущей по пешеходному переходу женщины. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь». На кадрах видно, что один из автомобилей решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с автомобилем, движущимся прямо. От удара один из автомобилей изменил траекторию движения и вылетел с проезжей части. В этот момент женщина переходила дорогу. Автомобиль пролетел мимо нее в считанных сантиметрах. От шока она не сразу смогла осознать, что произошло. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомашиной Volkswagen под управлением женщины 2001 года рождения. В ходе столкновения автомашина „Лада Ларгус“ изменила направление движения и совершила наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города. Там отметили, что в результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее доставили в лечебное учреждение. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения! Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», — подытожили в пресс-службе городской госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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