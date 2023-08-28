Челябинка чудом спаслась от летящего в нее автомобиля. Видео

29 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Автомобиль пролетел в сантиметрах от пешехода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске во время ДТП на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки один из автомобилей выехал на пешеходную часть. Транспортное средство пролетело в сантиметрах от идущей по пешеходному переходу женщины. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь». На кадрах видно, что один из автомобилей решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с автомобилем, движущимся прямо. От удара один из автомобилей изменил траекторию движения и вылетел с проезжей части. В этот момент женщина переходила дорогу. Автомобиль пролетел мимо нее в считанных сантиметрах. От шока она не сразу смогла осознать, что произошло. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомашиной Volkswagen под управлением женщины 2001 года рождения. В ходе столкновения автомашина „Лада Ларгус“ изменила направление движения и совершила наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города. Там отметили, что в результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее доставили в лечебное учреждение. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения! Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», — подытожили в пресс-службе городской госавтоинспекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске во время ДТП на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки один из автомобилей выехал на пешеходную часть. Транспортное средство пролетело в сантиметрах от идущей по пешеходному переходу женщины. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь». На кадрах видно, что один из автомобилей решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с автомобилем, движущимся прямо. От удара один из автомобилей изменил траекторию движения и вылетел с проезжей части. В этот момент женщина переходила дорогу. Автомобиль пролетел мимо нее в считанных сантиметрах. От шока она не сразу смогла осознать, что произошло. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомашиной Volkswagen под управлением женщины 2001 года рождения. В ходе столкновения автомашина „Лада Ларгус“ изменила направление движения и совершила наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города. Там отметили, что в результате ДТП пострадала водитель иномарки. Ее доставили в лечебное учреждение. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения! Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», — подытожили в пресс-службе городской госавтоинспекции.