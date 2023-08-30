30 августа 2023

Мэрия Копейска взыскивает долги с базы отдыха на челябинском озере

© Служба новостей «URA.RU»
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С компании, владеющей базой отдыха, пытаются взыскать более двух миллионов рублей Фото:

Управление по имуществу мэрии Копейска (Челябинская область) пытается взыскать более двух миллионов рублей с фирмы, владеющей базой отдыха «Курочкино» на одноименном озере. Такая информация содержится в картотеке дел областного арбитражного суда.

«Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа обратилось в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Уральский торговый дом «Логика», в котором просит взыскать задолженность по арендной плате в размере 1 959 037 руб. 87 коп., пени в размере 133 908 руб. 51 коп.» — говорится в картотеке.

В администрации Копейска подтвердили, что речь идет о земельном участке, на котором расположена база отдыха «Курочкино». Генеральный директор УТД «Логика» Владимир Махалов является учредителем ООО «Барбекю-Парк», которое управляет базой отдыха.

Как следует из базы СБИС, для «Уральского торгового дома «Логика» в 2023 году это уже второй иск за неуплату арендной платы. В июле арбитражный суд Челябинской области уже взыскал с нее более миллиона рублей в пользу Комитета по имуществу и земельным отношениям города Челябинска.

Рассмотрение искового заявления ожидается 14 сентября. URA.RU направило в адрес УТД «Логика» запрос комментария. На момент выхода публикации ответа на запрос в распоряжении редакции не имелось.

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Управление по имуществу мэрии Копейска (Челябинская область) пытается взыскать более двух миллионов рублей с фирмы, владеющей базой отдыха «Курочкино» на одноименном озере. Такая информация содержится в картотеке дел областного арбитражного суда. «Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа обратилось в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Уральский торговый дом «Логика», в котором просит взыскать задолженность по арендной плате в размере 1 959 037 руб. 87 коп., пени в размере 133 908 руб. 51 коп.» — говорится в картотеке. В администрации Копейска подтвердили, что речь идет о земельном участке, на котором расположена база отдыха «Курочкино». Генеральный директор УТД «Логика» Владимир Махалов является учредителем ООО «Барбекю-Парк», которое управляет базой отдыха. Как следует из базы СБИС, для «Уральского торгового дома «Логика» в 2023 году это уже второй иск за неуплату арендной платы. В июле арбитражный суд Челябинской области уже взыскал с нее более миллиона рублей в пользу Комитета по имуществу и земельным отношениям города Челябинска. Рассмотрение искового заявления ожидается 14 сентября. URA.RU направило в адрес УТД «Логика» запрос комментария. На момент выхода публикации ответа на запрос в распоряжении редакции не имелось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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