В Екатеринбурге погиб 16-летний подросток, попавший в аварию на мотоцикле

Подросток попал в ДТП на мотоцикле 17 августа (архивное фото)
В одной из больниц Екатеринбурга погиб 16-летний подросток Макар, который 17 августа попал в ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях.
«Скончался подросток, получивший травмы в ДТП на дороге у поселка Красногвардейский. Похороны Макара 30 августа», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец подростка подтвердил гибель ребенка. Прощание пройдет 30 августа в 14:00 в поселке Сосновый Бор на улице Мичурина, 6.
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