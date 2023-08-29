В Екатеринбурге погиб 16-летний подросток, попавший в аварию на мотоцикле 29 августа 2023 в 22:36 Размер текста - 17 + Подросток попал в ДТП на мотоцикле 17 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одной из больниц Екатеринбурга погиб 16-летний подросток Макар, который 17 августа попал в ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях. «Скончался подросток, получивший травмы в ДТП на дороге у поселка Красногвардейский. Похороны Макара 30 августа», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец подростка подтвердил гибель ребенка. Прощание пройдет 30 августа в 14:00 в поселке Сосновый Бор на улице Мичурина, 6. В одной из больниц Екатеринбурга погиб 16-летний подросток Макар, который 17 августа попал в ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях. «Скончался подросток, получивший травмы в ДТП на дороге у поселка Красногвардейский. Похороны Макара 30 августа», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец подростка подтвердил гибель ребенка. Прощание пройдет 30 августа в 14:00 в поселке Сосновый Бор на улице Мичурина, 6. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям