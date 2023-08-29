В Екатеринбурге погиб 16-летний подросток, попавший в аварию на мотоцикле

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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Подросток попал в ДТП на мотоцикле 17 августа (архивное фото) Фото:

В одной из больниц Екатеринбурга погиб 16-летний подросток Макар, который 17 августа попал в ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях.

«Скончался подросток, получивший травмы в ДТП на дороге у поселка Красногвардейский. Похороны Макара 30 августа», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец подростка подтвердил гибель ребенка. Прощание пройдет 30 августа в 14:00 в поселке Сосновый Бор на улице Мичурина, 6.

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В одной из больниц Екатеринбурга погиб 16-летний подросток Макар, который 17 августа попал в ДТП на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях. «Скончался подросток, получивший травмы в ДТП на дороге у поселка Красногвардейский. Похороны Макара 30 августа», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец подростка подтвердил гибель ребенка. Прощание пройдет 30 августа в 14:00 в поселке Сосновый Бор на улице Мичурина, 6.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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