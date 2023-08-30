У школьника остановилось сердце после выпитого энергетика

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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
В квартире у школьника было найдено множество пустых банок энергетиков, пишет Shot Фото:

В поселке Нижнегорский в Крыму 14-летний школьник выпил энергетический напиток и впал в кому. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где у него остановилось сердце.

«Школьник выпил энергетик и впал в кому. Позже в больнице у него остановилось сердце», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция обнаружила несколько пустых бутылок энергетиков у него дома. Точная причина смерти пока устанавливается. Ребенок был хорошим учеником и вырос в благополучной семье, передали в telegram-канале.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпромторгу и Минздраву России рассмотреть вопрос о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Также требуется рассмотреть вопрос о маркировке на упаковке и установлении максимального объема тары не более 0,5 литра. Ученые обнаружили доказательства вреда для здоровья от употребления энергетических напитков. Американские исследователи считают, что их употребление в молодом возрасте может стать причиной развития наркотической зависимости в будущем, передают «Дни.ру».

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В поселке Нижнегорский в Крыму 14-летний школьник выпил энергетический напиток и впал в кому. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где у него остановилось сердце. «Школьник выпил энергетик и впал в кому. Позже в больнице у него остановилось сердце», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что полиция обнаружила несколько пустых бутылок энергетиков у него дома. Точная причина смерти пока устанавливается. Ребенок был хорошим учеником и вырос в благополучной семье, передали в telegram-канале. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпромторгу и Минздраву России рассмотреть вопрос о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Также требуется рассмотреть вопрос о маркировке на упаковке и установлении максимального объема тары не более 0,5 литра. Ученые обнаружили доказательства вреда для здоровья от употребления энергетических напитков. Американские исследователи считают, что их употребление в молодом возрасте может стать причиной развития наркотической зависимости в будущем, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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