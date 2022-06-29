Власти ХМАО установили штрафы за продажу энергетиков детям

30 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

За продажу детям энергетиков будет штраф от трех до 100 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Югре установили штрафы за продажу энергетиков детям. Размер штрафов варьируется от трех до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте окружного парламента по итогам прошедшего заседания. «Право составлять протоколы об административных правонарушениях передано членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Также мы обозначили размер штрафа. Он варьируется от 3 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, на кого налагается: на гражданина, должностное или юридическое лицо», — пояснил председатель думы Югры Борис Хохряков. Энергетические напитки в Югре запрещено продавать в школах, других образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных заведениях, а также в торговых автоматах. Решение окружного парламента о штрафах вступит в силу с 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что прежде, чем принять решение о запрете продажи энергетиков детям, югорские власти устроили социологический опрос среди населения. Большинство жителей, принявших в нем участие, поддержало эту инициативу. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Югре установили штрафы за продажу энергетиков детям. Размер штрафов варьируется от трех до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте окружного парламента по итогам прошедшего заседания. «Право составлять протоколы об административных правонарушениях передано членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Также мы обозначили размер штрафа. Он варьируется от 3 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, на кого налагается: на гражданина, должностное или юридическое лицо», — пояснил председатель думы Югры Борис Хохряков. Энергетические напитки в Югре запрещено продавать в школах, других образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных заведениях, а также в торговых автоматах. Решение окружного парламента о штрафах вступит в силу с 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что прежде, чем принять решение о запрете продажи энергетиков детям, югорские власти устроили социологический опрос среди населения. Большинство жителей, принявших в нем участие, поддержало эту инициативу.