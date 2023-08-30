В ХМАО на протяжении месяца не могут найти женщину. Фото

31 августа 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Женщина с 26 июля не выходит на связь Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ХМАО в течение месяца ищут 38-летнюю Юлию Истомину (Волокитина). С 26 июля женщина не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут Юлию Истомину 1985 года рождения. С 26 июля нет информации о ее местонахождении. Неизвестно, как она была одета», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У Юлии светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ХМАО-ЮГРЫ, группа «ВКонтакте»

В ХМАО в течение месяца ищут 38-летнюю Юлию Истомину (Волокитина). С 26 июля женщина не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут Юлию Истомину 1985 года рождения. С 26 июля нет информации о ее местонахождении. Неизвестно, как она была одета», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У Юлии светло-русые волосы и серо-голубые глаза.