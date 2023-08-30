30 августа 2023

В ХМАО на протяжении месяца не могут найти женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина с 26 июля не выходит на связь Фото:

В ХМАО в течение месяца ищут 38-летнюю Юлию Истомину (Волокитина). С 26 июля женщина не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре.

«В Сургуте ищут Юлию Истомину 1985 года рождения. С 26 июля нет информации о ее местонахождении. Неизвестно, как она была одета», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшая была ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У Юлии светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Фото:

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В ХМАО в течение месяца ищут 38-летнюю Юлию Истомину (Волокитина). С 26 июля женщина не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре. «В Сургуте ищут Юлию Истомину 1985 года рождения. С 26 июля нет информации о ее местонахождении. Неизвестно, как она была одета», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У Юлии светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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