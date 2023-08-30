Женщина с 26 июля не выходит на связь
В ХМАО в течение месяца ищут 38-летнюю Юлию Истомину (Волокитина). С 26 июля женщина не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Югре.
«В Сургуте ищут Юлию Истомину 1985 года рождения. С 26 июля нет информации о ее местонахождении. Неизвестно, как она была одета», — сообщил поисковый отряд в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Пропавшая была ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У Юлии светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
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