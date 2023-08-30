Челябинские полицейские нашли в лесу глухую пенсионерку

Полицейские Снежинска (Челябинская область) оперативно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку, имеющую проблемы со слухом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
«В дежурную часть Снежинского отдела МВД обратился мужчина, который рассказал о том, что его 73-летняя мать, которая имеет проблемы со слухом, потерялась в лесу. Они вдвоем собирали грибы и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Несколько часов самостоятельных поисков результатов не дали», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полицейские сразу приступили к прочесыванию лесного массива. В короткое время они нашли пожилую женщину. Как сообщили, в пресс-службе, по завершении поисков сын пенсионерки выразил благодарность полицейским, оказавшим ему помощь в поисках матери.
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