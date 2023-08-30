30 августа 2023

Челябинские полицейские нашли в лесу глухую пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Женщина потерялась во время сбора грибов Фото:

Полицейские Снежинска (Челябинская область) оперативно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку, имеющую проблемы со слухом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«В дежурную часть Снежинского отдела МВД обратился мужчина, который рассказал о том, что его 73-летняя мать, которая имеет проблемы со слухом, потерялась в лесу. Они вдвоем собирали грибы и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Несколько часов самостоятельных поисков результатов не дали», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские сразу приступили к прочесыванию лесного массива. В короткое время они нашли пожилую женщину. Как сообщили, в пресс-службе, по завершении поисков сын пенсионерки выразил благодарность полицейским, оказавшим ему помощь в поисках матери.

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Полицейские Снежинска (Челябинская область) оперативно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку, имеющую проблемы со слухом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «В дежурную часть Снежинского отдела МВД обратился мужчина, который рассказал о том, что его 73-летняя мать, которая имеет проблемы со слухом, потерялась в лесу. Они вдвоем собирали грибы и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Несколько часов самостоятельных поисков результатов не дали», — уточнили в пресс-службе ведомства. Полицейские сразу приступили к прочесыванию лесного массива. В короткое время они нашли пожилую женщину. Как сообщили, в пресс-службе, по завершении поисков сын пенсионерки выразил благодарность полицейским, оказавшим ему помощь в поисках матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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