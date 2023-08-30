Сбер подарил Перми на 300-летие медведя

31 августа 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Банк подарил пермякам нового медведя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В центре Перми, около здания заксобрания, появилась скульптура медведя. Как выяснило URA.RU, это подарок Перми от Сбера в честь юбилея города. «У ЗС скрытая полиэтиленом стоит полигональная фигура медведя. Это подарок от Сбербанка городу в честь празднования 300-летия», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что новый арт-объект привлек внимание горожан. Из-под черного укрывного материала торчат четыре серебряные лапы. О дате открытия скульптуры пока не сообщается. Серебряный медведь — подарок от Сбера Фото: Евгения Пастухова © URA.RU

В центре Перми, около здания заксобрания, появилась скульптура медведя. Как выяснило URA.RU, это подарок Перми от Сбера в честь юбилея города. «У ЗС скрытая полиэтиленом стоит полигональная фигура медведя. Это подарок от Сбербанка городу в честь празднования 300-летия», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что новый арт-объект привлек внимание горожан. Из-под черного укрывного материала торчат четыре серебряные лапы. О дате открытия скульптуры пока не сообщается.