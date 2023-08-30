30 августа 2023

Сбер подарил Перми на 300-летие медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Банк подарил пермякам нового медведя Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В центре Перми, около здания заксобрания, появилась скульптура медведя. Как выяснило URA.RU, это подарок Перми от Сбера в честь юбилея города.

«У ЗС скрытая полиэтиленом стоит полигональная фигура медведя. Это подарок от Сбербанка городу в честь празднования 300-летия», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что новый арт-объект привлек внимание горожан. Из-под черного укрывного материала торчат четыре серебряные лапы. О дате открытия скульптуры пока не сообщается.

Серебряный медведь — подарок от Сбера
Серебряный медведь — подарок от Сбера
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В центре Перми, около здания заксобрания, появилась скульптура медведя. Как выяснило URA.RU, это подарок Перми от Сбера в честь юбилея города. «У ЗС скрытая полиэтиленом стоит полигональная фигура медведя. Это подарок от Сбербанка городу в честь празднования 300-летия», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что новый арт-объект привлек внимание горожан. Из-под черного укрывного материала торчат четыре серебряные лапы. О дате открытия скульптуры пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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