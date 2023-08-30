Сбер подарил Перми на 300-летие медведя

Банк подарил пермякам нового медведя
новость из сюжета300-летие Перми
В центре Перми, около здания заксобрания, появилась скульптура медведя. Как выяснило URA.RU, это подарок Перми от Сбера в честь юбилея города.
«У ЗС скрытая полиэтиленом стоит полигональная фигура медведя. Это подарок от Сбербанка городу в честь празднования 300-летия», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что новый арт-объект привлек внимание горожан. Из-под черного укрывного материала торчат четыре серебряные лапы. О дате открытия скульптуры пока не сообщается.
Серебряный медведь — подарок от Сбера
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