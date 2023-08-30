Скульптура очертаниями напоминает медведя
На эспланаде в центре Перми установили новый арт-объект. Скульптура установлена у здания законодательного собрания края и скрыта мешком, сообщает корреспондент URA.RU.
«Установили арт-объект у здания заксобрания. Очертания напоминают медведя», — сообщает корреспондент.
На данный момент скульптура накрыта пластиковым мешком. Снизу заметны четыре лапы, окрашенные в серебряный цвет. В администрацию города направлен запрос.
Скульптура пока накрыта пластиковым мешком
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