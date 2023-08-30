30 августа 2023

В центре Перми появился новый арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Аллеи любви в Саду Победы. Челябинск, медведь, инсталляция, скульптура
Скульптура очертаниями напоминает медведя Фото:

На эспланаде в центре Перми установили новый арт-объект. Скульптура установлена у здания законодательного собрания края и скрыта мешком, сообщает корреспондент URA.RU.

«Установили арт-объект у здания заксобрания. Очертания напоминают медведя», — сообщает корреспондент.

На данный момент скульптура накрыта пластиковым мешком. Снизу заметны четыре лапы, окрашенные в серебряный цвет. В администрацию города направлен запрос.

Скульптура пока накрыта пластиковым мешком
Скульптура пока накрыта пластиковым мешком

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На эспланаде в центре Перми установили новый арт-объект. Скульптура установлена у здания законодательного собрания края и скрыта мешком, сообщает корреспондент URA.RU. «Установили арт-объект у здания заксобрания. Очертания напоминают медведя», — сообщает корреспондент. На данный момент скульптура накрыта пластиковым мешком. Снизу заметны четыре лапы, окрашенные в серебряный цвет. В администрацию города направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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