В центре Перми появился новый арт-объект. Фото

31 августа 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Скульптура очертаниями напоминает медведя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На эспланаде в центре Перми установили новый арт-объект. Скульптура установлена у здания законодательного собрания края и скрыта мешком, сообщает корреспондент URA.RU. «Установили арт-объект у здания заксобрания. Очертания напоминают медведя», — сообщает корреспондент. На данный момент скульптура накрыта пластиковым мешком. Снизу заметны четыре лапы, окрашенные в серебряный цвет. В администрацию города направлен запрос. Скульптура пока накрыта пластиковым мешком URA.RU

На эспланаде в центре Перми установили новый арт-объект. Скульптура установлена у здания законодательного собрания края и скрыта мешком, сообщает корреспондент URA.RU. «Установили арт-объект у здания заксобрания. Очертания напоминают медведя», — сообщает корреспондент. На данный момент скульптура накрыта пластиковым мешком. Снизу заметны четыре лапы, окрашенные в серебряный цвет. В администрацию города направлен запрос.