У челябинки вымогали деньги за интимные фото

Вымогателям денег грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Коркино (Челябинская область) заявила в полицию о вымогательстве у нее денег за нераспространение интимных фото. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«У 22-летней жительницы города Коркино вымогатели требовали деньги за ее интимные фото. Ранее она выкладывала фото откровенного содержания в соцсети, в той же соцсети неизвестные потребовали от нее денег за то, что не будут далее распространять эти снимки. Женщина обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате было возбуждено уголовное дело за вымогательство, полицейские устанавливают личности решивших нажиться на чужих снимках. Вымогателям грозит до четырех лет лишения свободы.