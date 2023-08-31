У челябинки вымогали деньги за интимные фото

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., решетка, подсудимый, клетка
Вымогателям денег грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

Жительница Коркино (Челябинская область) заявила в полицию о вымогательстве у нее денег за нераспространение интимных фото. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«У 22-летней жительницы города Коркино вымогатели требовали деньги за ее интимные фото. Ранее она выкладывала фото откровенного содержания в соцсети, в той же соцсети неизвестные потребовали от нее денег за то, что не будут далее распространять эти снимки. Женщина обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате было возбуждено уголовное дело за вымогательство, полицейские устанавливают личности решивших нажиться на чужих снимках. Вымогателям грозит до четырех лет лишения свободы.

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Жительница Коркино (Челябинская область) заявила в полицию о вымогательстве у нее денег за нераспространение интимных фото. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «У 22-летней жительницы города Коркино вымогатели требовали деньги за ее интимные фото. Ранее она выкладывала фото откровенного содержания в соцсети, в той же соцсети неизвестные потребовали от нее денег за то, что не будут далее распространять эти снимки. Женщина обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате было возбуждено уголовное дело за вымогательство, полицейские устанавливают личности решивших нажиться на чужих снимках. Вымогателям грозит до четырех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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