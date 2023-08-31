Созданный на хакатоне челябинцев повар-робот придумал меню по калорийности блюд

Меню за шеф-повара на соревнованиях айтишников научили составлять компьютер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Созданный на хакатоне, организованном компанией Napoleon IT из Челябинска, повар-робот создал меню по калорийности блюд. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации, интеллектуальный помощник способен сам заказывать продукты из магазина.

«Первое место в хакатоне досталось роботу-шеф-повару по имени Мишель. Интеллектуального помощника обучили навыкам настоящего шеф-повара. Сервис за пару мгновений придумает меню на завтрак, обед и ужин или составит целый план питания по калориям. Разработка создана в рамках кейса сети „Ашан“», — рассказали URA.RU в Napoleon IT.

Функционал решения более широк. Помощник способен распознавать отсканированные чеки из магазина, давать покупателям информацию о возврате товара, отвечать на простые вопросы и генерировать подсказки для операторов кол-центра. Система в состоянии понимать не только письменную, но и устную речь.

Разработчики заявили, что после доработки робот будет способен анализировать содержимое холодильника и заказывать в магазине недостающие товары. Уже теперь Мишель учитывает предпочтения клиента по товарам, принимая во внимание особые пожелания вроде аллергии на некоторые продукты питания.

В соревнованиях приняли участие 400 программистов. Разработчики предложили реализации более 30 цифровых продуктов, созданных генеративными сетями для крупных компаний пищевой индустрии и розничной торговли. Среди организаторов, кроме челябинской компании, AI Talent Hub университета ИТМО и разработчики Konnektu.