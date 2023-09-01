Сколько россияне готовы платить за учебу в вузе

Россияне готовы в среднем платить 180 тысяч рублей в год за обучение в вузе. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией «СберСтрахование жизни».
«В среднем россияне готовы тратить на обучение в вузе 180 тысяч рублей в год», — говорится в результатах опроса, находящихся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что сумма, потраченная на непрерывное образование, оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей.
При этом 6,5% граждан откладывают средства на свое образование или обучение своих детей. Среди таких граждан наибольшее количество людей в возрасте до 30 лет.
Кроме того, 54% опрошенных уверены, что достаточно будет получить одно высшее образование, что на 4% больше, чем в прошлом году. О необходимости второго образования в вузе заявили только 7,5% граждан.
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