Сколько россияне готовы платить за учебу в вузе

«СберСтрахование жизни»: люди готовы платить 180 тысяч рублей за учебу в вузе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Больше половины россиян заявили, что одного высшего образования достаточно Фото:

Россияне готовы в среднем платить 180 тысяч рублей в год за обучение в вузе. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией «СберСтрахование жизни».

«В среднем россияне готовы тратить на обучение в вузе 180 тысяч рублей в год», — говорится в результатах опроса, находящихся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что сумма, потраченная на непрерывное образование, оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей.

При этом 6,5% граждан откладывают средства на свое образование или обучение своих детей. Среди таких граждан наибольшее количество людей в возрасте до 30 лет.

Кроме того, 54% опрошенных уверены, что достаточно будет получить одно высшее образование, что на 4% больше, чем в прошлом году. О необходимости второго образования в вузе заявили только 7,5% граждан.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне готовы в среднем платить 180 тысяч рублей в год за обучение в вузе. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией «СберСтрахование жизни». «В среднем россияне готовы тратить на обучение в вузе 180 тысяч рублей в год», — говорится в результатах опроса, находящихся в распоряжении URA.RU. Уточняется, что сумма, потраченная на непрерывное образование, оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей. При этом 6,5% граждан откладывают средства на свое образование или обучение своих детей. Среди таких граждан наибольшее количество людей в возрасте до 30 лет. Кроме того, 54% опрошенных уверены, что достаточно будет получить одно высшее образование, что на 4% больше, чем в прошлом году. О необходимости второго образования в вузе заявили только 7,5% граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...