01 сентября 2023

Югорские бойцы передали школьникам послание в День знаний. Видео

Югорские бойцы поздравили школьников с 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, военнослужащие, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными, мобилизованный
Югорские бойцы подчеркнули, что от знаний и умений школьников будет зависеть будущее России Фото:

Югорские бойцы поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с пожеланиями от военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали в социальных сетях.

«С Днем знаний поздравляет вас личный состав 35-й отдельной мотострелковой бригады из района выполнения задач СВО. Желаем учителям терпения, здоровья и многих лет плодотворной работы. Родителям желаем достичь полного взаимопонимания с детьми. Дети, учитесь должным образом тому, чего вас обучают наставники и учителя», — передают пожелания югорские бойцы в видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЮграСолдату».

Бойцы отметили, что от знаний и умений школьников будет зависеть путь, по которому Россия движется в будущее. Также они поблагодарили детей за письма, которые всегда доходят до солдат. Они дают бойцам силы и уверенности.

Ранее мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что бойцам передали от школьников письма со словами поддержки. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорские бойцы поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с пожеланиями от военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали в социальных сетях. «С Днем знаний поздравляет вас личный состав 35-й отдельной мотострелковой бригады из района выполнения задач СВО. Желаем учителям терпения, здоровья и многих лет плодотворной работы. Родителям желаем достичь полного взаимопонимания с детьми. Дети, учитесь должным образом тому, чего вас обучают наставники и учителя», — передают пожелания югорские бойцы в видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЮграСолдату». Бойцы отметили, что от знаний и умений школьников будет зависеть путь, по которому Россия движется в будущее. Также они поблагодарили детей за письма, которые всегда доходят до солдат. Они дают бойцам силы и уверенности. Ранее мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что бойцам передали от школьников письма со словами поддержки. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...