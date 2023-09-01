Югорские бойцы передали школьникам послание в День знаний. Видео

Югорские бойцы поздравили школьников с 1 сентября

02 сентября 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Югорские бойцы подчеркнули, что от знаний и умений школьников будет зависеть будущее России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Югорские бойцы поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с пожеланиями от военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали в социальных сетях. «С Днем знаний поздравляет вас личный состав 35-й отдельной мотострелковой бригады из района выполнения задач СВО. Желаем учителям терпения, здоровья и многих лет плодотворной работы. Родителям желаем достичь полного взаимопонимания с детьми. Дети, учитесь должным образом тому, чего вас обучают наставники и учителя», — передают пожелания югорские бойцы в видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЮграСолдату». Бойцы отметили, что от знаний и умений школьников будет зависеть путь, по которому Россия движется в будущее. Также они поблагодарили детей за письма, которые всегда доходят до солдат. Они дают бойцам силы и уверенности. Ранее мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что бойцам передали от школьников письма со словами поддержки. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.

Югорские бойцы поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с пожеланиями от военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали в социальных сетях. «С Днем знаний поздравляет вас личный состав 35-й отдельной мотострелковой бригады из района выполнения задач СВО. Желаем учителям терпения, здоровья и многих лет плодотворной работы. Родителям желаем достичь полного взаимопонимания с детьми. Дети, учитесь должным образом тому, чего вас обучают наставники и учителя», — передают пожелания югорские бойцы в видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЮграСолдату». Бойцы отметили, что от знаний и умений школьников будет зависеть путь, по которому Россия движется в будущее. Также они поблагодарили детей за письма, которые всегда доходят до солдат. Они дают бойцам силы и уверенности. Ранее мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что бойцам передали от школьников письма со словами поддержки. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.