Югорские бойцы поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с пожеланиями от военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали в социальных сетях.
«С Днем знаний поздравляет вас личный состав 35-й отдельной мотострелковой бригады из района выполнения задач СВО. Желаем учителям терпения, здоровья и многих лет плодотворной работы. Родителям желаем достичь полного взаимопонимания с детьми. Дети, учитесь должным образом тому, чего вас обучают наставники и учителя», — передают пожелания югорские бойцы в видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЮграСолдату».
Бойцы отметили, что от знаний и умений школьников будет зависеть путь, по которому Россия движется в будущее. Также они поблагодарили детей за письма, которые всегда доходят до солдат. Они дают бойцам силы и уверенности.
Ранее мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что бойцам передали от школьников письма со словами поддержки. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.
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