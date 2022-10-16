Школьники из ХМАО прислали мобилизованным солдатам письма. Фото

Школьники из ХМАО передали письма мобилизованным солдатам

17 октября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из ХМАО получили письма от школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что солдаты получили от школьников письма со словами поддержки. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Патриотическое воспитание-это воспитание гражданина,горячо любящего свою страну. Именно от детей зависит,какой мы увидим Россию в будущем. В наших силах научить подрастающее поколение любить свой народ и свою Родину. Только мы можем сформировать в юных умах чувство сопереживания к Отечеству», — говорится в сообщении. Блогер поблагодарил родителей детей. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков записал видеообращение и рассказал,что у всех хорошее боевое настроение и в целом всего хватает. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Мобилизованные солдаты вместе с гуманитарной помощью получили письма от школьников telegram-канал «Дневники мобилизованных»

Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что солдаты получили от школьников письма со словами поддержки. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Патриотическое воспитание-это воспитание гражданина,горячо любящего свою страну. Именно от детей зависит,какой мы увидим Россию в будущем. В наших силах научить подрастающее поколение любить свой народ и свою Родину. Только мы можем сформировать в юных умах чувство сопереживания к Отечеству», — говорится в сообщении. Блогер поблагодарил родителей детей. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков записал видеообращение и рассказал,что у всех хорошее боевое настроение и в целом всего хватает. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.