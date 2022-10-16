16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Школьники из ХМАО прислали мобилизованным солдатам письма. Фото

Школьники из ХМАО передали письма мобилизованным солдатам
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд помощи. Челябинск , своих не бросаем, поезд помощи
Мобилизованные из ХМАО получили письма от школьников Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что солдаты получили от школьников письма со словами поддержки. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале.

«Патриотическое воспитание-это воспитание гражданина,горячо любящего свою страну. Именно от детей зависит,какой мы увидим Россию в будущем. В наших силах научить подрастающее поколение любить свой народ и свою Родину. Только мы можем сформировать в юных умах чувство сопереживания к Отечеству», — говорится в сообщении.

Блогер поблагодарил родителей детей. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков записал видеообращение и рассказал,что у всех хорошее боевое настроение и в целом всего хватает.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованные солдаты вместе с гуманитарной помощью получили письма от школьников

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Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что солдаты получили от школьников письма со словами поддержки. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Патриотическое воспитание-это воспитание гражданина,горячо любящего свою страну. Именно от детей зависит,какой мы увидим Россию в будущем. В наших силах научить подрастающее поколение любить свой народ и свою Родину. Только мы можем сформировать в юных умах чувство сопереживания к Отечеству», — говорится в сообщении. Блогер поблагодарил родителей детей. Он отметил, что правильное воспитание и поддержка важны в это трудное время для нашего народа. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО доставил посылки мобилизованным землякам в Омск. Начальник управления общественной безопасности администрации Нягани Игорь Машков записал видеообращение и рассказал,что у всех хорошее боевое настроение и в целом всего хватает. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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