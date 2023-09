The Times: украинские депутаты боятся ходить в новой одежде, чтобы не вызывать гнев солдат в окопах

The Times заявила о масштабной коррупции среди чиновников и депутатов Украины

03 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Украинские депутаты опасаются выходить на улицу, чтобы их не сфотографировали в дорогой одежде. Дело в том, что такие кадры разочаруют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сидят в окопах. Об этом сообщает британская газета The Times, описывая масштабную проблему с коррупцией на Украине. «Украинские депутаты считают, что сейчас они находятся под пристальным вниманием, чем когда-либо. Они стараются не выходить на улицу в дорогой одежде, которую они, возможно, купили до войны. Они также не размещают в социальных сетях фотографии с поездок по дипломатическим миссиям, опасаясь негативной реакции со стороны избирателей в окопах. <…> Недовольство коррупцией переросло, пожалуй, в самое крупное внутриполитическое событие», — передает The Times. В газете объясняется, что такое явление произошло из-за расцвета коррупции. Разница между политиками и гражданскими на Украине сильно обострилась после начала спецоперации России. В некоторых украинских городах введен комендатский час, жители прифронтовых городов вынуждены лишать себя определенных свобод. Что касается политики, то на Украине ограничено право на публичные собрания. Все это связано с тем, что страна живет по законам военного времени. На фоне этого украинские депутаты не хотят появляться лишний раз на публике в дорогой одежде, чтобы не разгневать солдат, находящихся на фронте. Параллельно с этими событиями армия Украины не может продвинуться вперед. Наступление идет медленно, Запад, который долгие месяцы поставлял Киеву оружие, недоволен итогами военных операций Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост. Это связано не только с проблемами в армии, но и с коррупцией. «Алексей Резников, скорее всего, уйдет в отставку уже на следующей неделе из-за череды скандалов. Они связаны с закупками яиц, летних курток и другими историями», — говорится в The Times. Ранее также на Украине проверяли всех военкомов на предмет коррупции. После проверок президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Чтобы бороться с последствиями коррупции, украинский лидер даже решил приравнять ее к госизмене.