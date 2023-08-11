Зеленский увольняет всех областных военкомов

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Владимир Зеленский отметил, что взяточничество и цинизм недопустимы во время военных действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Украинский президент не доволен тем, как они выполняли свои обязанности.

«Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Как уточнил украинский президент, военкомы будут уволены также за цинизм и взяточничество.

Реализацию этого решение Зеленский доверил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Одновременно с увольнением будет происходить отбор новых кандидатов.

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Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Украинский президент не доволен тем, как они выполняли свои обязанности. «Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Как уточнил украинский президент, военкомы будут уволены также за цинизм и взяточничество. Реализацию этого решение Зеленский доверил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Одновременно с увольнением будет происходить отбор новых кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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