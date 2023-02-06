Во Франции хотят прекратить поддержку ВСУ после коррупционного скандала

07 февраля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Украине должны быть прекращены, уверен Филиппо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разразившийся в украинском оборонном ведомстве коррупционный скандал свидетельствует о неправомерном использовании западных поставок Киевом. Такое мнение выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, призвав оборвать все виды помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. В конце января власти Киева раскрыли коррупционную схему с перепродажей продуктов питания для украинской армии. Организованная группа присваивала и перепродавала провизию, предназначенную для украинских военнослужащих. В феврале экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку, в ведомстве запустили внутренний аудит. Сотрудники администрации США предупредили, что Киев должен быть готов отчитаться перед Вашингтоном за всю полученную помощь.

Разразившийся в украинском оборонном ведомстве коррупционный скандал свидетельствует о неправомерном использовании западных поставок Киевом. Такое мнение выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, призвав оборвать все виды помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. В конце января власти Киева раскрыли коррупционную схему с перепродажей продуктов питания для украинской армии. Организованная группа присваивала и перепродавала провизию, предназначенную для украинских военнослужащих. В феврале экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку, в ведомстве запустили внутренний аудит. Сотрудники администрации США предупредили, что Киев должен быть готов отчитаться перед Вашингтоном за всю полученную помощь.