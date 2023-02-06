06 февраля 2023

Во Франции хотят прекратить поддержку ВСУ после коррупционного скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки оружия Украине должны быть прекращены, уверен Филиппо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разразившийся в украинском оборонном ведомстве коррупционный скандал свидетельствует о неправомерном использовании западных поставок Киевом. Такое мнение выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, призвав оборвать все виды помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.

В конце января власти Киева раскрыли коррупционную схему с перепродажей продуктов питания для украинской армии. Организованная группа присваивала и перепродавала провизию, предназначенную для украинских военнослужащих. В феврале экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку, в ведомстве запустили внутренний аудит. Сотрудники администрации США предупредили, что Киев должен быть готов отчитаться перед Вашингтоном за всю полученную помощь.

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Разразившийся в украинском оборонном ведомстве коррупционный скандал свидетельствует о неправомерном использовании западных поставок Киевом. Такое мнение выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, призвав оборвать все виды помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. В конце января власти Киева раскрыли коррупционную схему с перепродажей продуктов питания для украинской армии. Организованная группа присваивала и перепродавала провизию, предназначенную для украинских военнослужащих. В феврале экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку, в ведомстве запустили внутренний аудит. Сотрудники администрации США предупредили, что Киев должен быть готов отчитаться перед Вашингтоном за всю полученную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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