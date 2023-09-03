Избиение участника СВО в Батайске прокомментировал губернатор Ростовской области Губернатор Ростовской области взял под личный контроль избиение участника СВО в Батайске 03 сентября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + Накануне на участника СВО было совершено нападение Фото: Александр Елизаров © URA.RU Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль происшествие с нападением на участника СВО в Батайске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил Голубев. Ранее URA.RU сообщало об избиении и расстреле из травматического оружия участника СВО, вернувшегося с фронта. Инцидент произошел в Батайске (Ростовская область), на мужчину совершили нападение и выпустили две обоймы из пистолета. Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль происшествие с нападением на участника СВО в Батайске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил Голубев. Ранее URA.RU сообщало об избиении и расстреле из травматического оружия участника СВО, вернувшегося с фронта. Инцидент произошел в Батайске (Ростовская область), на мужчину совершили нападение и выпустили две обоймы из пистолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям