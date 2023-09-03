03 сентября 2023

Избиение участника СВО в Батайске прокомментировал губернатор Ростовской области

Губернатор Ростовской области взял под личный контроль избиение участника СВО в Батайске
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
Накануне на участника СВО было совершено нападение Фото:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль происшествие с нападением на участника СВО в Батайске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил Голубев.

Ранее URA.RU сообщало об избиении и расстреле из травматического оружия участника СВО, вернувшегося с фронта. Инцидент произошел в Батайске (Ростовская область), на мужчину совершили нападение и выпустили две обоймы из пистолета.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль происшествие с нападением на участника СВО в Батайске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил Голубев. Ранее URA.RU сообщало об избиении и расстреле из травматического оружия участника СВО, вернувшегося с фронта. Инцидент произошел в Батайске (Ростовская область), на мужчину совершили нападение и выпустили две обоймы из пистолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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