Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов в Свердловской области

К Бастрыкину за помощью обратились жильцы поселка в Свердловской области

04 сентября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Свердловскому СУ СК возбудить уголовное дело Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в поселке Зональный Свердловской области, у которых отсутствует теплоснабжение. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «К Председателю СК России Бастрыкину в Приемную „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств отсутствия теплоснабжения в жилых помещениях в поселке Зональный. И.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили на странице Информационного центра СК «ВКонтакте». По информации ведомства, более трех лет назад местные власти ликвидировали централизованную котельную, приняв решение об обеспечении собственников квартир газовыми котлами, которое впоследствии было отменено. «В результате жильцы вынуждены их приобрести и установить самостоятельно. Однако из-за нарушений в проектной документации только в 42 жилых помещениях из 122 смогли установить систему отопления», — добавили в Информационном центре СК.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в поселке Зональный Свердловской области, у которых отсутствует теплоснабжение. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «К Председателю СК России Бастрыкину в Приемную „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств отсутствия теплоснабжения в жилых помещениях в поселке Зональный. И.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили на странице Информационного центра СК «ВКонтакте». По информации ведомства, более трех лет назад местные власти ликвидировали централизованную котельную, приняв решение об обеспечении собственников квартир газовыми котлами, которое впоследствии было отменено. «В результате жильцы вынуждены их приобрести и установить самостоятельно. Однако из-за нарушений в проектной документации только в 42 жилых помещениях из 122 смогли установить систему отопления», — добавили в Информационном центре СК.