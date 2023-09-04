В Челябинской области нашли женщину, которая блуждала в лесах двое суток. Видео

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Пенсионерку, потерявшуюся в лесу, искали с помощью беспилотников Фото:

В Челябинской области 4 сентября нашли живой женщину, которая двое суток блуждала в лесах под Златоустом. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Поиски 72-летней женщины, потерявшейся 2 сентября в Златоустовском городском округе, завершились благополучно. Пенсионерка сама смогла выйти на автодорогу М-5 „Урал“, где ее увидели проезжающие водители. Медицинская помощь женщине не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

От МЧС в поисках принимало участие 27 человек, 5 единиц техники и группа беспилотных летательных аппаратов. Также в поисках принимали участие сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области.

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В Челябинской области 4 сентября нашли живой женщину, которая двое суток блуждала в лесах под Златоустом. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. «Поиски 72-летней женщины, потерявшейся 2 сентября в Златоустовском городском округе, завершились благополучно. Пенсионерка сама смогла выйти на автодорогу М-5 „Урал“, где ее увидели проезжающие водители. Медицинская помощь женщине не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ведомства. От МЧС в поисках принимало участие 27 человек, 5 единиц техники и группа беспилотных летательных аппаратов. Также в поисках принимали участие сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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