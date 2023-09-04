Пенсионерку, потерявшуюся в лесу, искали с помощью беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области 4 сентября нашли живой женщину, которая двое суток блуждала в лесах под Златоустом. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Поиски 72-летней женщины, потерявшейся 2 сентября в Златоустовском городском округе, завершились благополучно. Пенсионерка сама смогла выйти на автодорогу М-5 „Урал“, где ее увидели проезжающие водители. Медицинская помощь женщине не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

От МЧС в поисках принимало участие 27 человек, 5 единиц техники и группа беспилотных летательных аппаратов. Также в поисках принимали участие сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области.