Путин проголосует самым удобным и современным способом

Песков: Путин проголосует электронно на предстоящих выборах
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин может проголосовать электронно Фото:

Президент РФ Владимир Путин на предстоящих выборах в стране проголосует электронно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Президент говорил, что [электронное голосование] чрезвычайно удобный способ. <…> Это удобно, быстро, надежно. <…> C большой долей уверенности можно предположить, что именно его он выберет», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Путин уже несколько раз голосовал электронно.

Журналист Павел Зарубин говорил, что Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний.

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Президент РФ Владимир Путин на предстоящих выборах в стране проголосует электронно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Президент говорил, что [электронное голосование] чрезвычайно удобный способ. <…> Это удобно, быстро, надежно. <…> C большой долей уверенности можно предположить, что именно его он выберет», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Путин уже несколько раз голосовал электронно. Журналист Павел Зарубин говорил, что Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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