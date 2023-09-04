Путин проголосует самым удобным и современным способом

Президент РФ Владимир Путин на предстоящих выборах в стране проголосует электронно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Президент говорил, что [электронное голосование] чрезвычайно удобный способ. <…> Это удобно, быстро, надежно. <…> C большой долей уверенности можно предположить, что именно его он выберет», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Путин уже несколько раз голосовал электронно.
Журналист Павел Зарубин говорил, что Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний.
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