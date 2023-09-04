После Кургана проблемы с автобусной реформой добрались и до Шадринска

Жители курганского города почти по часу ждут автобусы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области столкнулись с проблемами автобусной реформы. Горожане заявили, что тратят на ожидание общественного транспорта почти час своего времени. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает источник из числа жителей.

«В Шадринске после так называемой автобусной реформы — полный коллапс. Автобусы ждешь по 40-50 минут. Утром не уехать на работу. На промежуточных остановках в автобус не зайти. Особенно тяжело, а иногда и невозможно уехать из Нового и Северного поселков. Автобусы идут в 6:50 и далее с интервалом в 40 минут. С уверенностью могу сказать, что даже в 90-е было лучше», — рассказал URA.RU источник.

Сообщается, что автобусы, которые заявлены властями Шадринска в новом расписании, якобы не приезжают на остановки. По словам источника, уехать можно только до 19:00—20:00. В остальное время транспорт якобы не ездит. Тот, что прибывает, переполнен. Так, по словам источника, на одном из рейсов девочка заплакала от сильного давления со стороны остальных пассажиров. Также сообщается, что у жителей Шадринска наблюдаются проблемы с вызовом такси. Некоторые водители просто не выезжают на заказы, сообщил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Шадринска. Там журналисту ответили, что в 2022 году на муниципальной маршрутной сети действовали 20 маршрутов, один из которых был сезонный, три маршрута выполняли рейсы только в утренние и вечерние часы, один был дублирующий. Отмечается, что в целях оптимизации затрат перевозчиков и удовлетворения потребностей населения в транспортной доступности в 2023 году более рентабельные маршруты были объединены с убыточными маршрутами.

Ранее URA.RU писало, что курганец полтора часа ждал автобус нового маршрута №18 (Вокзал — Новый город). Мужчина тогда пытался добраться до микрорайона Черемухово.