В Кремле ответили на вопрос об участии третьей страны в новой зерновой сделке

Песков: договоренности об участии Катара в поставках зерна беднейшим странам нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Встреча Путина и Эрдогана позволила обменяться мнениями по проблемам, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он уточнил, что визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи позволил обменяться мнениями по региональным проблемам.

«Фиксации в письменных документах не планируются», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что достижение конкретных договоренностей об участии Катара не является на данный момент возможным. Пресс-секретарь также добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом 4 сентября позволила обменяться мнениями по региональным проблемам.

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Документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он уточнил, что визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи позволил обменяться мнениями по региональным проблемам. «Фиксации в письменных документах не планируются», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что достижение конкретных договоренностей об участии Катара не является на данный момент возможным. Пресс-секретарь также добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом 4 сентября позволила обменяться мнениями по региональным проблемам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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