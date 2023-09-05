В Кремле ответили на вопрос об участии третьей страны в новой зерновой сделке

Документальная фиксация участия Катара в поставках продовольствия в беднейшие страны не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он уточнил, что визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи позволил обменяться мнениями по региональным проблемам.
«Фиксации в письменных документах не планируются», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что достижение конкретных договоренностей об участии Катара не является на данный момент возможным. Пресс-секретарь также добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом 4 сентября позволила обменяться мнениями по региональным проблемам.
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