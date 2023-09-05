05 сентября 2023

Пермяков приглашают на похороны мух

Пермский музей «Хохловка» устроит древний осенний обряд похорон мух
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Екатеринбург, муха
Хоронить в Хохловке будут настоящих насекомых Фото:

Пермский архитектурный музей «Хохловка» начинает цикл осенних народных праздников. В середине сентября здесь отметят сразу несколько дат, проведя соответствующие обряды. В том числе, пермяков приглашают на похороны мух. На Руси это действо сопровождало Семенов день, который отмечается 14 сентября, рассказали в музее.

«В народе этот праздник называли „Семен Летопроводец“, так как встречали наступающую осень. С Семеновым днем в Прикамье было связано много интересных обрядов, но самый, пожалуй, необычный на сегодняшний взгляд — обряд „Похороны мух“. Таким образом отмечали смену природных циклов и „прощались“ с мухами до весны», — говорится на сайте «Хохловки».

Поучаствовать в обряде будет возможность 17 сентября в музее «Хохловка». В этот день там отметят сразу несколько древних осенних праздников. Гостей ждут лекции, мастер-классы, песни, игры и демонстрация различных обрядов.

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Пермский архитектурный музей «Хохловка» начинает цикл осенних народных праздников. В середине сентября здесь отметят сразу несколько дат, проведя соответствующие обряды. В том числе, пермяков приглашают на похороны мух. На Руси это действо сопровождало Семенов день, который отмечается 14 сентября, рассказали в музее. «В народе этот праздник называли „Семен Летопроводец“, так как встречали наступающую осень. С Семеновым днем в Прикамье было связано много интересных обрядов, но самый, пожалуй, необычный на сегодняшний взгляд — обряд „Похороны мух“. Таким образом отмечали смену природных циклов и „прощались“ с мухами до весны», — говорится на сайте «Хохловки». Поучаствовать в обряде будет возможность 17 сентября в музее «Хохловка». В этот день там отметят сразу несколько древних осенних праздников. Гостей ждут лекции, мастер-классы, песни, игры и демонстрация различных обрядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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