Пермяков приглашают на похороны мух

Пермский музей «Хохловка» устроит древний осенний обряд похорон мух

06 сентября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Хоронить в Хохловке будут настоящих насекомых Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский архитектурный музей «Хохловка» начинает цикл осенних народных праздников. В середине сентября здесь отметят сразу несколько дат, проведя соответствующие обряды. В том числе, пермяков приглашают на похороны мух. На Руси это действо сопровождало Семенов день, который отмечается 14 сентября, рассказали в музее. «В народе этот праздник называли „Семен Летопроводец“, так как встречали наступающую осень. С Семеновым днем в Прикамье было связано много интересных обрядов, но самый, пожалуй, необычный на сегодняшний взгляд — обряд „Похороны мух“. Таким образом отмечали смену природных циклов и „прощались“ с мухами до весны», — говорится на сайте «Хохловки». Поучаствовать в обряде будет возможность 17 сентября в музее «Хохловка». В этот день там отметят сразу несколько древних осенних праздников. Гостей ждут лекции, мастер-классы, песни, игры и демонстрация различных обрядов.

Пермский архитектурный музей «Хохловка» начинает цикл осенних народных праздников. В середине сентября здесь отметят сразу несколько дат, проведя соответствующие обряды. В том числе, пермяков приглашают на похороны мух. На Руси это действо сопровождало Семенов день, который отмечается 14 сентября, рассказали в музее. «В народе этот праздник называли „Семен Летопроводец“, так как встречали наступающую осень. С Семеновым днем в Прикамье было связано много интересных обрядов, но самый, пожалуй, необычный на сегодняшний взгляд — обряд „Похороны мух“. Таким образом отмечали смену природных циклов и „прощались“ с мухами до весны», — говорится на сайте «Хохловки». Поучаствовать в обряде будет возможность 17 сентября в музее «Хохловка». В этот день там отметят сразу несколько древних осенних праздников. Гостей ждут лекции, мастер-классы, песни, игры и демонстрация различных обрядов.