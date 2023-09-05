Пермский архитектурный музей «Хохловка» начинает цикл осенних народных праздников. В середине сентября здесь отметят сразу несколько дат, проведя соответствующие обряды. В том числе, пермяков приглашают на похороны мух. На Руси это действо сопровождало Семенов день, который отмечается 14 сентября, рассказали в музее.
«В народе этот праздник называли „Семен Летопроводец“, так как встречали наступающую осень. С Семеновым днем в Прикамье было связано много интересных обрядов, но самый, пожалуй, необычный на сегодняшний взгляд — обряд „Похороны мух“. Таким образом отмечали смену природных циклов и „прощались“ с мухами до весны», — говорится на сайте «Хохловки».
Поучаствовать в обряде будет возможность 17 сентября в музее «Хохловка». В этот день там отметят сразу несколько древних осенних праздников. Гостей ждут лекции, мастер-классы, песни, игры и демонстрация различных обрядов.
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