США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
США провели испытания ракеты для проверки готовности вооружений Фото:

США совершили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на официальном сайте базы космических сил Ванденберг.

«Оперативный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — написали на сайте базы космических сил. Там добавили, что целью запуска ракеты является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения.

В феврале США уже проводили испытания ракеты Minuteman III. Также в марте Пентагон запускал баллистическую ракету Sentinel, которая заменит Minuteman III.

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США совершили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на официальном сайте базы космических сил Ванденберг. «Оперативный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — написали на сайте базы космических сил. Там добавили, что целью запуска ракеты является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения. В феврале США уже проводили испытания ракеты Minuteman III. Также в марте Пентагон запускал баллистическую ракету Sentinel, которая заменит Minuteman III.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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