США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США провели испытания ракеты для проверки готовности вооруженийФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
США совершили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на официальном сайте базы космических сил Ванденберг.
«Оперативный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — написали на сайте базы космических сил. Там добавили, что целью запуска ракеты является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения.
США совершили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили на официальном сайте базы космических сил Ванденберг. «Оперативный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — написали на сайте базы космических сил. Там добавили, что целью запуска ракеты является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения. В феврале США уже проводили испытания ракеты Minuteman III. Также в марте Пентагон запускал баллистическую ракету Sentinel, которая заменит Minuteman III.