США продолжат уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

02 июня 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

США будут заранее уведомлять РФ о ядерных учениях, сообщил Джейк Салливан Фото: Official White House / Erin Scott Вашингтон продолжит уведомлять Россию о запусках баллистических ядерных ракет и проведении стратегических учений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press. В Германии с с 12 по 23 июня планируется проведение военно-воздушных учений с участием 25 стран. Предполагается, что таким образом НАТО хочет заявить России о своей боеготовности. В апреле пилоты США провели тренировку по ядерному командованию на авиабазе «Майнот» в штате Южная Дакота. В начале мая страны НАТО провели учения Dynamic Mongoose по поиску и слежкой за российскими подводными лодками, передает «Федеральное агентство новостей». США заявляли, что готовы к ядерному сдерживанию по соответствующему договору, если РФ поступит также, сообщает «Национальная служба новостей».

Вашингтон продолжит уведомлять Россию о запусках баллистических ядерных ракет и проведении стратегических учений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press. В Германии с с 12 по 23 июня планируется проведение военно-воздушных учений с участием 25 стран. Предполагается, что таким образом НАТО хочет заявить России о своей боеготовности. В апреле пилоты США провели тренировку по ядерному командованию на авиабазе «Майнот» в штате Южная Дакота. В начале мая страны НАТО провели учения Dynamic Mongoose по поиску и слежкой за российскими подводными лодками, передает «Федеральное агентство новостей». США заявляли, что готовы к ядерному сдерживанию по соответствующему договору, если РФ поступит также, сообщает «Национальная служба новостей».