США продолжат уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
США будут заранее уведомлять РФ о ядерных учениях, сообщил Джейк Салливан Фото:

Вашингтон продолжит уведомлять Россию о запусках баллистических ядерных ракет и проведении стратегических учений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press.

В Германии с с 12 по 23 июня планируется проведение военно-воздушных учений с участием 25 стран. Предполагается, что таким образом НАТО хочет заявить России о своей боеготовности. В апреле пилоты США провели тренировку по ядерному командованию на авиабазе «Майнот» в штате Южная Дакота. В начале мая страны НАТО провели учения Dynamic Mongoose по поиску и слежкой за российскими подводными лодками, передает «Федеральное агентство новостей». США заявляли, что готовы к ядерному сдерживанию по соответствующему договору, если РФ поступит также, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вашингтон продолжит уведомлять Россию о запусках баллистических ядерных ракет и проведении стратегических учений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Соединенные Штаты будут продолжать заранее уведомлять Россию о баллистических запусках и значительных стратегических учениях», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press. В Германии с с 12 по 23 июня планируется проведение военно-воздушных учений с участием 25 стран. Предполагается, что таким образом НАТО хочет заявить России о своей боеготовности. В апреле пилоты США провели тренировку по ядерному командованию на авиабазе «Майнот» в штате Южная Дакота. В начале мая страны НАТО провели учения Dynamic Mongoose по поиску и слежкой за российскими подводными лодками, передает «Федеральное агентство новостей». США заявляли, что готовы к ядерному сдерживанию по соответствующему договору, если РФ поступит также, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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