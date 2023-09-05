В школы Перми поступили новые сообщения о минированиях

В среду, 6 сентября, в школы города Перми поступили сообщения о минированиях. анонимные уведомления поступили на электронные почты образовательных учреждений.
«Сегодня 06.09.2023 на электронные почты школ г. Перми поступали анонимные сообщения о минировании зданий. Оперативные службы были своевременно оповещены», — сообщает министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале.
Министерством была проведена проверка. Взрывчатые вещества и взрывные устройства в школах обнаружены не были. Сообщения оказались ложными.
Ранее, 5 сентября, несколько школ и вузов в Перми и Березниках также получили сообщения о минировании. Сообщения также оказались ложными.
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