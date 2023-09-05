05 сентября 2023

В школы Перми поступили новые сообщения о минированиях

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Сообщения приходили по электронной почте Фото:

В среду, 6 сентября, в школы города Перми поступили сообщения о минированиях. анонимные уведомления поступили на электронные почты образовательных учреждений.

«Сегодня 06.09.2023 на электронные почты школ г. Перми поступали анонимные сообщения о минировании зданий. Оперативные службы были своевременно оповещены», — сообщает министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале.

Министерством была проведена проверка. Взрывчатые вещества и взрывные устройства в школах обнаружены не были. Сообщения оказались ложными.

Ранее, 5 сентября, несколько школ и вузов в Перми и Березниках также получили сообщения о минировании. Сообщения также оказались ложными.

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В среду, 6 сентября, в школы города Перми поступили сообщения о минированиях. анонимные уведомления поступили на электронные почты образовательных учреждений. «Сегодня 06.09.2023 на электронные почты школ г. Перми поступали анонимные сообщения о минировании зданий. Оперативные службы были своевременно оповещены», — сообщает министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале. Министерством была проведена проверка. Взрывчатые вещества и взрывные устройства в школах обнаружены не были. Сообщения оказались ложными. Ранее, 5 сентября, несколько школ и вузов в Перми и Березниках также получили сообщения о минировании. Сообщения также оказались ложными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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