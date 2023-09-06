06 сентября 2023

Генконсул Узбекистана Хатамов приехал в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, чайный сервиз, посуда
В Нягани отметили День узбекской культуры Фото:

В Нягань (ХМАО) с дружеским визитом приехал генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«С дружеским визитом Нягань посетил генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов», — написал мэр в своем telegram-канале. Генконсул вместе с главой города побывали на концерте, посвященном Дню узбекской культуры в Нягани.

Хатамов и Ямашев посетили выступление артистов из Ферганы (Узбекистан), а также известного творческого коллектива «Все свои». Мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха».

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В Нягань (ХМАО) с дружеским визитом приехал генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «С дружеским визитом Нягань посетил генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов», — написал мэр в своем telegram-канале. Генконсул вместе с главой города побывали на концерте, посвященном Дню узбекской культуры в Нягани. Хатамов и Ямашев посетили выступление артистов из Ферганы (Узбекистан), а также известного творческого коллектива «Все свои». Мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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