Генконсул Узбекистана Хатамов приехал в ХМАО

07 сентября 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

В Нягани отметили День узбекской культуры Фото: Илья Московец © URA.RU В Нягань (ХМАО) с дружеским визитом приехал генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «С дружеским визитом Нягань посетил генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов», — написал мэр в своем telegram-канале. Генконсул вместе с главой города побывали на концерте, посвященном Дню узбекской культуры в Нягани. Хатамов и Ямашев посетили выступление артистов из Ферганы (Узбекистан), а также известного творческого коллектива «Все свои». Мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха».

В Нягань (ХМАО) с дружеским визитом приехал генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «С дружеским визитом Нягань посетил генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов», — написал мэр в своем telegram-канале. Генконсул вместе с главой города побывали на концерте, посвященном Дню узбекской культуры в Нягани. Хатамов и Ямашев посетили выступление артистов из Ферганы (Узбекистан), а также известного творческого коллектива «Все свои». Мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха».