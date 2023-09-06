Генконсул Узбекистана Хатамов приехал в ХМАО

В Нягани отметили День узбекской культуры
В Нягань (ХМАО) с дружеским визитом приехал генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.
«С дружеским визитом Нягань посетил генеральный консул республики Узбекистан Абдусалом Хатамов», — написал мэр в своем telegram-канале. Генконсул вместе с главой города побывали на концерте, посвященном Дню узбекской культуры в Нягани.
Хатамов и Ямашев посетили выступление артистов из Ферганы (Узбекистан), а также известного творческого коллектива «Все свои». Мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха».
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