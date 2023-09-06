06 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер осмотрел новые автобусы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Челябинск
Алексею Текслеру показали автобусы, пополнившие автопарк Челябинска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября осмотрел новые автобусы. Помимо обычных автобусов, было поставлено два — сверхбольшого класса, передает корреспондент URA.RU.

«Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. Одна из задач — обновление транспорта в Челябинске. С того времени приобретено около 300 автобусов, которые уже можно видеть на улицах города. В этой поставке было два „автобуса-гармошки“, представителя сверхбольшого класса», — заявил Текслер.

Как отметил глава региона, автобусы этого класса эффективно решают задачи на самых нагруженных маршрутах, например, на маршруте №64. Текслер добавил, что в течение четырех месяцев поставят еще десять «автобусов-гармошек». И продолжатся работы по переводу части маршрутов на сверхбольшой класс.

Новые автобусы. Челябинск
Новые автобусы скоро выйдут на улицы Челябинска
Фото:
Новые автобусы. Челябинск
Автобусы оснащены обогревателями, зарядками, валидаторами и электронным табло
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Новые автобусы. Челябинск
В городе также начнут курсировать два новых «автобуса-гармошки»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября осмотрел новые автобусы. Помимо обычных автобусов, было поставлено два — сверхбольшого класса, передает корреспондент URA.RU. «Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. Одна из задач — обновление транспорта в Челябинске. С того времени приобретено около 300 автобусов, которые уже можно видеть на улицах города. В этой поставке было два „автобуса-гармошки“, представителя сверхбольшого класса», — заявил Текслер. Как отметил глава региона, автобусы этого класса эффективно решают задачи на самых нагруженных маршрутах, например, на маршруте №64. Текслер добавил, что в течение четырех месяцев поставят еще десять «автобусов-гармошек». И продолжатся работы по переводу части маршрутов на сверхбольшой класс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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