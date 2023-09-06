Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября осмотрел новые автобусы. Помимо обычных автобусов, было поставлено два — сверхбольшого класса, передает корреспондент URA.RU.
«Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. Одна из задач — обновление транспорта в Челябинске. С того времени приобретено около 300 автобусов, которые уже можно видеть на улицах города. В этой поставке было два „автобуса-гармошки“, представителя сверхбольшого класса», — заявил Текслер.
Как отметил глава региона, автобусы этого класса эффективно решают задачи на самых нагруженных маршрутах, например, на маршруте №64. Текслер добавил, что в течение четырех месяцев поставят еще десять «автобусов-гармошек». И продолжатся работы по переводу части маршрутов на сверхбольшой класс.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 сентября осмотрел новые автобусы. Помимо обычных автобусов, было поставлено два — сверхбольшого класса, передает корреспондент URA.RU. «Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. Одна из задач — обновление транспорта в Челябинске. С того времени приобретено около 300 автобусов, которые уже можно видеть на улицах города. В этой поставке было два „автобуса-гармошки“, представителя сверхбольшого класса», — заявил Текслер. Как отметил глава региона, автобусы этого класса эффективно решают задачи на самых нагруженных маршрутах, например, на маршруте №64. Текслер добавил, что в течение четырех месяцев поставят еще десять «автобусов-гармошек». И продолжатся работы по переводу части маршрутов на сверхбольшой класс.