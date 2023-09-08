ДТП произошло на трассе Сургут — Нефтеюганск (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Сургут — Нефтеюганск (ХМАО) утром 9 сентября столкнулись три автомобиля. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что у «Газели» в результате аварии оторвало кузов.

«Мощное ДТП сегодня утром на трассе из Сургута в Нефтеюганск. Столкнулись три машины. „Газель“ буквально разорвало. Есть пострадавшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент | Сургут».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления ГИБДД. На момент публикации ответ не поступил.