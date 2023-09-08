08 сентября 2023

В ХМАО в массовом ДТП разорвало «Газель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., газель, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
ДТП произошло на трассе Сургут — Нефтеюганск (архивное фото) Фото:

На трассе Сургут — Нефтеюганск (ХМАО) утром 9 сентября столкнулись три автомобиля. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что у «Газели» в результате аварии оторвало кузов.

«Мощное ДТП сегодня утром на трассе из Сургута в Нефтеюганск. Столкнулись три машины. „Газель“ буквально разорвало. Есть пострадавшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент | Сургут».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления ГИБДД. На момент публикации ответ не поступил.

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На трассе Сургут — Нефтеюганск (ХМАО) утром 9 сентября столкнулись три автомобиля. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что у «Газели» в результате аварии оторвало кузов. «Мощное ДТП сегодня утром на трассе из Сургута в Нефтеюганск. Столкнулись три машины. „Газель“ буквально разорвало. Есть пострадавшие», — сообщает telegram-канал «Инцидент | Сургут». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления ГИБДД. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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